Die Bergstadt kann auch demonstrieren. Mit den rund 300 Teilnehmern übertraf der Klima-Protest in St. Georgen die Erwartungen der Organisatoren, die auf rund 100 bis 120 Teilnehmern bauten. Wo anfangs befürchtet wurde, dass nur wenige in der Stadt auf die Straße gehen würden, zeigten sich am Freitag mehr Menschen als zuletzt bei „Fridays for Future“ in Villingen-Schwenningen.

St. Georgen Rund 300 Menschen demonstrieren in der Bergstadt für mehr Klimaschutz

Interesse an Klimaschutz ist da

Es verdeutlicht, dass auch hier ein Interesse besteht, sich für den Klimaschutz einzusetzen. Neben toll gestalteten Plakaten präsentierten die jugendlichen Demonstranten mit ihren gut formulierten Reden, dass sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Damit – und mit dem Erscheinen außerhalb der Unterrichtszeit – konterten sie die bundesweiten Kritiker, die jungen Menschen würden sich nur fürs Schuleschwänzen interessieren.

Diskurs ja, Spott nein

Die beiläufige und spöttische Kritik von Passanten gegenüber Demonstrationsteilnehmern, es sei ja nicht in Ordnung, mit dem Auto zur Klimademo zu fahren, ist im Übrigen kein ordentlicher Diskurs. Klimaschutz bedeutet schließlich nicht, auf alle technischen Errungenschaften zu verzichten, in einer Blockhütte im Wald zu wohnen und mit der Pferdekutsche zu reisen. Eine andere Option wäre gewesen, sich die vernünftigen Forderungen der Demonstranten anzuhören und ins Gespräch zu kommen.