von Rolf Hohl

Auch wenn fast alles stillsteht, funktioniert die Versorgung der Bevölkerung weitestgehend reibungslos. Dreht man den Wasserhahn auf, fließt sauberes Wasser. Macht man die Haushaltsgeräte an, fließt zuverlässig Strom. Das Internet funktioniert meist einwandfrei, Supermärkte werden versorgt und auch der Müll bleibt nicht am Straßenrand liegen.

Im Hintergrund arbeiten an den wichtigen Schaltstellen der öffentlichen Versorgung derzeit viele Leute daran, dass dies auch in diesen schwierigen Zeit so bleibt. Michael Dold etwa, Geschäftsführer des Wasserversorgers Aquavilla. Schon seit dem 9. März laufe der Betrieb dort nach einem Notfallplan, der mehrere Sicherheitsmaßnahmen für die Mitarbeiter vorsieht. „Wir haben unsere Mitarbeiter in Teams aufgeteilt, die alle unabhängig voneinander arbeiten“, erklärt er. „Jeglicher Kontakt an der Betriebsstelle wird vermieden und Übergaben finden per Telefon statt.“ Selbst für jene Mitarbeiter, die sich derzeit im Urlaub befinden, gelten strikte Verhaltensregeln, damit diese im Notfall einspringen können, so Dold. „Das funktioniert aber gut, die Leute sind sich ihrer besonderen Verantwortung durchaus bewusst.“ Abstand halten ist auch in der Verwaltung das Gebot der Stunde. So würden er und sein Stellvertreter etwa fast keine Außentermine mehr wahrnehmen und getrennt arbeiten, sodass in jedem Fall die Entscheidungsfähigkeit erhalten bleibe. „Mit all diesen getroffenen Maßnahmen ist die Wasserversorgung sicher und stabil“, erklärt Dold. Auch bei der städtischen Kläranlage in Peterzell seien mittlerweile Teams gebildet worden, die unter strengeren Sicherheitsrichtlinien arbeiten, um die weitere Funktionsfähigkeit zu gewährleisten, wie Kathrin Frenz von der Stadtverwaltung erklärt.

Betriebssitz von Aquavilla an der Bahnhofstraße | Bild: Rolf Hohl

Dennoch gibt es beim Wasser einen Unsicherheitsfaktor, der jedoch vorerst entkräftet ist. So ist eine Übertragung des Virus über das Trinkwasser nach jetzigem Kenntnisstand des Umweltbundesamtes nicht möglich. Im Rathaus läuft der Betrieb indes ähnlich wie bei den Unternehmen: Die Mitarbeiter arbeiten auf den verschiedenen Ämtern und Abteilungen im Wechsel im Home Office und hielten sich an entsprechende Richtlinien, so Frenz. „Sollten aber viele Mitarbeiter erkranken, was wir nicht hoffen, wird es der Verwaltung so gehen wie allen anderen: dann ist die Arbeit nur noch eingeschränkt möglich.“

Weitaus aufwendiger gestaltet sich das getrennte Arbeiten beim St. Georgener Transport- und Entsorgungsunternehmen Kaspar. Auch dort seien viele Teams gebildet worden, die unabhängig voneinander arbeiten um etwa die kommunale Müllentsorgung weiterhin sicherzustellen, erklärt Geschäftsführer Jochen Kaspar. Damit sich diese aber nicht begegnen, werden die Müll- und Lastwagen des Unternehmens nicht mehr gesammelt auf dem Werkhof abgestellt, sondern an verteilten Stellen wie auf dem Rossberg, in Schonach oder Mönchweiler. Würden sich dennoch Mitarbeiter mit dem Coronavirus infizieren, sei es zudem denkbar, die Abholung von Papier- und Kartonabfällen und Sperrmüll auszusetzen oder die Intervalle zu verlängern, so Kaspar. Vorerst aber laufe die Arbeit in seinem Betrieb, der kürzlich erst als sogenannte „systemkritischer Betrieb“ eingestuft wurde, mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen weiter. Und der Geschäftsführer fügt hinzu: „Solange wir gesunde Mitarbeiter und genügend Sprit für die Fahrzeuge haben, wird das auch so bleiben.“