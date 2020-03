von Rolf Hohl

Wenn digitale Anwendungen in der Schule ankommen, ist es der Regel schon zu spät. Denn durch die komplizierten Verfahren um Antragsstellung, Finanzierung und Genehmigung von neuen Unterrichtsinhalten hinken diese der Realität weit hinterher.

Gymnasium-Schulleiter Ralf Heinrich, Geowissenschaftlerin Felicitas Mundel, Lehrer Jörg Zimmermann und Barbara Zimmermann vom Virtual Dimension Center im TZ (von links) vor einem programmierbaren Roboterarm im Inneren des Trucks. | Bild: Rolf Hohl

Diesem Missstand will das Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG) vorbeugen, indem die Lehrkräfte die Schüler bereits auf kommende Aspekte der Digitalisierung vorbereiten, unter anderem mit dem Cyber-Truck „Expedition D“, der noch bis heute auf dem Rossberg-Parkplatz steht.

Der Truck ist das Produkt einer Kooperation des Industrieverbands Südwestmetall, der Bundesagentur für Arbeit und der Baden-Württemberg Stiftung und soll bei der Berufsorientierung helfen.

Keine Zukunftsmusik mehr

Im weitläufigen Inneren des Fahrzeugs werden die Schüler des TSG an zwölf verschiedenen Stationen an die Digitalisierung in der heutigen und künftigen Berufswelt herangeführt. „Das sind Dinge, die wir als Schule gar nicht leisten können und deswegen auf Partner angewiesen sind“, sagt Schulleiter Ralf Heinrich.

Auf großen Touchscreens ist zu sehen, wo Digitalisierung bereits eine Rolle spielt. | Bild: Rolf Hohl

So lernen die Schüler bei praktischen Übungen im Truck, wie etwa eine funktionierende Ampelschaltung von der ersten Konzeption bis zur Programmierung aufgebaut wird. Oder wie man mit wenigen Handgriffen einem Roboterarm beibringt, was er zu tun hat.

Beides ist keine Zukunftsmusik, sondern längst fester Bestandteil der Berufswelt, in der sich die Schüler später einmal zurecht finden sollen, erklärt Felicitas Mundel, die die Schüler bei ihren Aufgaben unterstützt.

Was der Truck aber bei allen Anschauungsbeispielen nicht leisten kann, das ist die Behandlung der gesellschaftlichen Begleiterscheinung der Digitalisierung. „Der Datenschutz spielt da etwa eine zentrale Rolle und damit die Frage, was man mit digitaler Technik erreichen kann, und was eben nicht“, sagt Ralf Heinrich.

Was die neue Technik nicht ersetzen kann

So könne deren Einsatz in der industriellen Produktion sinnvoll sein, aber keinesfalls beispielsweise in der Altenpflege die sozialen Kontakte mit den Betreuern ersetzen. Um der Bandbreite der Einflüsse durch die digitale Revolution im Unterricht gerecht werden zu können, müsste jede Lehrkraft in ihrem Fachbereich 20 bis 30 Prozent der Zeit diesem Phänomen widmen, so der Schulleiter. „Wenn im Politikunterricht zum Beispiel der Wahl-O-Mat behandelt wird, dann muss man sich auch die Algorithmen dahinter anschauen, um zu verstehen, wie dieser zu seinen Ergebnissen kommt.“

In Gruppen erarbeiten die Schüler das Konzept für eine funktionierende Ampelschaltung. | Bild: Rolf Hohl

Dafür fehle aber in fast allen Fächern die notwendige Zeit, wie Lehrerin Barbara Zimmermann betont: „Wir müssten die Bildungspläne entrümpeln, oder G9 wieder einführen und die zusätzliche Zeit für diese Aspekte der Digitalisierung nutzen.“

An den Schulen, so sagt sie noch, schaue man vielmals zurück auf die Begebenheiten und Ereignisse, die in der Vergangenheit liegen. „Dabei wäre es dringend notwendig, den Blick endlich in die Zukunft zu richten.“