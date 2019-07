Durch das Familienunternehmen A. Maier, mit Sitz im Herzen der Bergstadt, ging Mitte Mai ein kleines Erdbeben. Massiver Bestellrückgang, Zahlungsschwierigkeiten und die Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens waren für die bis dato 200 Mitarbeiter des Automobizulieferers Hiobsbotschaften, die es erst mal zu verdauen gab.

Nun, knapp zwei Monate später, gibt es einen neuen Geschäftsführer und neue Vorwürfe gegen das Unternehmen. Ehemalige Mitarbeiter, keiner davon will mit Namen genannt werden, beklagen gegenüber dem SÜDKURIER, dass massiv Stellen abgebaut werden sollen. „Das Ziel der Geschäftsführung ist es, unter 100 Mitarbeiter zu kommen“, heißt es und: „Viele Informationen wurden zurückgehalten und die wirtschaftliche Lage lange als problemlos dargestellt.“ Ebenfalls angeprangert wird, dass Betriebsrenten gar nicht oder zum Teil nur stark gekürzt ausbezahlt werden würden.

Thomas Ostkamp, seit kurzem Geschäftsführer des Unternehmens, hat zu den Vorwürfen auf Nachfrage des SÜDKURIER nun Stellung genommen.

Wurden noch Anfang des Jahres Mitarbeiter unter falschen Versprechungen, die Auftragslage sei gut und das Unternehmen stünde solide da, in die Firma geholt?

„Die drohende Zahlungsunfähigkeit“, so Ostkamp, „wurde erst durch den massiven Auftragsrückgang Ende des ersten beziehungsweise zu Beginn des zweiten Quartals ausgelöst.“ Anfang des Jahres sei dieser Umsatzeinbruch noch nicht in diesem Ausmaß erkennbar gewesen. Allen Mitarbeitern und dem Betriebsrat sei hingegen hinlänglich bekannt gewesen, dass sich die A. Maier Präzision GmbH seit längerer Zeit in einer wirtschaftlichen Krise befunden habe. „Das war auch Grundlage für die Sanierungstarifverträge und die Mietverzichte der Gesellschafter aus der Vergangenheit.“

Ist es richtig, dass in den vergangenen Wochen mehrere Mitarbeiter entlassen wurden, deren Verträge ausgelaufen sind?

„Das ist richtig“, sagt Ostkamp. Wegen des massiven Auftragsrückgangs sei Personal abgebaut worden und auch befristete Verträge würden aktuell nicht verlängert werden.

Was ist dran an dem Vorwurf, das Ziel der Geschäftsführung sei es, unter 100 Mitarbeiter zu kommen und auch im Falle einer positiven Insolvenz das Unternehmen zu verkaufen?

Laut Ostkamp stimme das so nicht. Zwar seien aufgrund des enormen Rückgangs der Stückzahlen jetzt und auch im Ausblick Personalanpassungen unausweichlich, jedoch wäre „ein zu großer Stellenabbau kontraproduktiv“. Wie viele Stellen noch gestrichen werden müssen, könne er nicht sagen. Das hänge von den Vereinbarungen mit den Kunden ab und die würden aktuell neu verhandelt. Was hingegen sicher gesagt werden kann, ist, dass derzeit Prozesse laufen, mit dem Ziel, das Unternehmen zu verkaufen. „Damit kommen Geschäftsleitung und Gesellschafter einer Forderung des Betriebsrats und der Gewerkschaft aus dem Jahr 2018 nach, das Unternehmen an einen Investor zu verkaufen“, so Thomas Ostkamp.

Werden Betriebsrenten gekürzt, beziehungsweise gar nicht mehr ausbezahlt?

„Ja“, sagt Ostkamp. Denn: „Aufgrund der Insolvenzantragstellung dürfen Altverbindlichkeiten nicht mehr bezahlt werden. Ein Verstoß hiergegen wäre strafbar.“ Dies betreffe zum Teil auch Renten.

Was sind die Ziele für die kommenden Monate?

Das Ziel der gerichtlichen Sanierung sei es, das Unternehmen wieder rentabel zu machen und, entsprechend der Forderung des Betriebsrats und der Gewerkschaft, letztlich zu verkaufen. Daran arbeiten derzeit „alle Beteiligten intensiv“, so Ostkamp. Und offenbar nicht ganz ohne Erfolg. Die Resonanz in den Kundengesprächen sei gut und Ostkamp daher zuversichtlich, „dass die angestrebte Sanierung gelingen kann“.