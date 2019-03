von SK

Die FDP St.Georgen hat am vergangenen Montag ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl am 26. Mai aufgestellt. Unter der Leitung des Ortsverbandsvorsitzenden Gerhard Mengesdorf wurden die Kandidaten einstimmig von den Parteimitgliedern gewählt.

Die Kandidaten

Antreten werden Jochen Bäsch (49), Diplom-Kaufmann; Stephan Baumgärtner (47), selbstständiger Kaufmann; Sabine Fichter (55), Erzieherin; Benjamin Haas (38), Maurer- und Betonbauermeister; Marcel Hüther (48), kaufmännischer Angestellter; Joachim Kieninger (53), Betriebswirt; Marc Lieber (36), Landschaftsbauer; André Müller (41), selbstständiger Metzgermeister; Roland Schreiner (52), Lehrer; Alfred Welpe (67), Maurermeister; Georg Wentz (57), Landwirtschaftsmeister. Zu Vertrauensleuten wurden André Müller und Joachim Kieninger benannt. Ziel der Liste ist es, wieder drei Gemeinderatssitze gewinnen zu können.

"Keine Vorgaben"

Gerhard Mengesdorf stellte bei der Versammlung klar, dass es für die gewählten Gemeinderäte einer FDP-Liste keinerlei Empfehlungen oder Vorgaben aus der Parteizentrale gebe, wie sie sich in politischen Fragen zu entscheiden hätten. "Wer Gegenteiliges behauptet, verbreitet Fake News." Dies bestätigte der amtierende Fraktionsvorsitzende Jochen Bäsch: "In den zehn Jahren meiner Gemeinderatstätigkeit habe ich noch nie einen Anruf oder Hinweis aus Stuttgart oder Berlin bekommen, wie ich abzustimmen hätte." Die programmatischen Schwerpunkte für die Gemeinderatswahl werden die Kandidaten in einem Wahlprospekt veröffentlichen.

Wentz an der Spitze

Bei der anschließenden Parteiversammlung des Wahlkreises IV zur Kreistagswahl (St.Georgen, Triberg, Schonach, Schönwald) konnte außerdem eine vollständige Liste erstellt werden. An ihrer Spitze steht der amtierende Kreisrat Georg Wentz aus Brigach. Auf dem zweiten Platz wurde der Triberger Felix W. Kuentz (21), Auszubildender im öffentlichen Dienst, gewählt die weiteren sieben Bewerber reihen sich alphabetisch dahinter ein: Es sind dies: Jochen Bäsch, Stephan Baumgärtner, Sabine Fichter, Joachim Kieninger, André Müller, Roland Schreiner und Alfred Welpe.