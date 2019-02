Der Winterdienst ist ein Dauerthema der kalten Jahreszeit. Er sorgt auch in der Verwaltung täglich für Gesprächsstoff. Die Erwartungshaltung, so sagt die Stadt, hat zugenommen – obwohl es in der Tendenz immer weniger Schnee gibt. Die Arbeit des Bauhofs obliegt strengen Regeln und steht unter Kostendruck. Fragen und Antworten zur vieldiskutierten Materie.

Nach welchen Kriterien wird geräumt? Die Räum- und Streutour orientiert sich an einem festgelegten Plan. Die Verkehrswege sind in diesem Papier in fünf Dringlichkeitsstufen eingeteilt. Vorrang haben demnach verkehrswichtige und gefährliche Stellen, etwa Straßen mit Gefälle und Kurven. Hierunter fallen auch die Straßen, die besonders stark befahren sind. Ebenso in der ersten Stufe werden beispielsweise Zufahrtsstraßen zu Schulen, Feuerwehr und Polize geräumt. In der zweiten Stufe folgen wichtige Verbindungsstraßen, Fußgängerüberwege und Radwege. Nach Dringlichkeit an Stelle drei kommen Wohnstraßen. Dahinter Außenbezirke und einzelne Höfe. Diese Stufe wird aber erst ab zehn Zentimetern Schnee berücksichtigt. Im Anschluss daran kommen weitere Rad- und Wanderwege.

Warum ist der Winterdienst immer wieder in der Diskussion? Viele Bürger melden sich oft zu diesem Thema zu Wort. Auch Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste der Stadt, sagt: "Wir bekommen täglich mehrere Anrufe." Häufig gehe es aber, so sagt Markus Esterle, um schlecht geräumte Gehwege und das Abfahren von Schneehaufen, damit Parkplätze frei werden. "Kritik zur schlechten Räumung von Anliegern im Bereich der Gehwege ist oft gerechtfertigt", sagt er. Jüngst berichtete auch der SÜDKURIER über Rudolf Mantik, der genau das bemängelte. Beschwerden über den Winterdienst des Bauhofs weist die Stadtverwaltung aber konsequent zurück. Trotzdem wird das Thema auch im Gemeinderat, immer wenn es auf der Tagesordnung steht, kontrovers diskutiert.

