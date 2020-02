von Rolf Hohl

Etwas müde werden sie sein, wenn sie am Sonntag, 1. März, in St. Georgen ankommen. Denn die acht Schüler und ihre vier erwachsenen Begleiter haben dann bereits eine lange Reise hinter sich, von Kolumbien bis in die Bergstadt.

Hier werden sie bereits erwartet von ihren Altersgenossen vom Thomas-Strittmatter-Gymnasium, mit denen sie ein gemeinsames Theaterprojekt auf die Beine gestellt haben. Zwischen den beiden Schülergruppen gibt es schon seit mehreren Jahren einen regen Austausch, oder wie Michaela Conzelmann, die Leiterin des Projekts, sagt: „Wir haben schon hunderte E-Mails über den Atlantik geschickt.“

Flucht von der Erde auf neuen Planeten

So ist im Laufe der Zeit das Musiktheaterstück „Tambora – New World“ entstanden, das sich mit den Folgen der Erderwärmung beschäftigt. „In dem Stück ist die Erde bereits unbewohnbar geworden, was angesichts der aktuellen klimatischen Entwicklungen ja gar nicht nicht so unwahrscheinlich ist, dass es einmal so kommt“, erklärt Conzelmann.

Anders als in der Realität zeichnet sich in dem Stück aber ein Ausweg aus der Katastrophe ab: Ein neuer Planet soll besiedelt werden, und dorthin wird eine Gruppe Kinder vorausgeschickt, um noch einmal von vorne zu beginnen. Ob die Menschen es dort aber besser machen als auf der Erde, sei an dieser Stelle nicht verraten.

Ein Ausschnitt aus einer Theateraufführung des Stücks „Tambora“ vom vergangenen September in Kolumbien. Anfang März wird es auch in St. Georgen zu sehen sein. | Bild: TSG

Zu Ende erzählt wird die Geschichte nämlich Anfang März an drei Aufführungstagen in St. Georgen. Zuvor haben die kolumbianischen und die Bergstädter Schüler nur wenige Tage Zeit, das Stück gemeinsam zu proben. „Bisher hat jede Gruppe für sich geübt und die Texte gelernt, jetzt müssen wir unter Zeitdruck alles zusammenfügen“, so Conzelmann. Es ist ein Kraftakt, an dem insgesamt mehr als 150 Leute beteiligt sind.

„Beeindruckende Gastfreundlichkeit“

Dass sich die jungen Schauspieler in dem Stück der Klimaerwärmung annehmen, sei vor allem bei den Schülern aus Kolumbien im wörtlichen Sinne nahe liegend, sagt die Projektleiterin. „Dort sind die Auswirkungen schon viel direkter als hier. Man merkt, dass es mehr Trockenheit gibt und insgesamt die Temperaturen stark ansteigen.“

Das haben auch die St. Georgener Schüler selbst erlebt, als sie im vergangenen September das südamerikanische Land besucht haben. Hängen geblieben sind aber vor allem die positiven Eindrücke. „Die Gastfreundlichkeit der Menschen war sehr beeindruckend und man hat sich in den Gastfamilien gefühlt, als würde man bereits zur Familie gehören“, berichtet Schüler Jonas Riege.

Zudem, so betont Conzelmann, sei das Theater auch eine gute Form der Wissensvermittlung, gerade wenn es um komplexe Inhalte wie die Klimaerwärmung geht. „Das ist schon etwas anderes, als wenn man einfach einen Vortrag zu dem Thema halten würde“, sagt sie. Mit ihrer gemeinsamen Arbeit haben die Schüler und ihre Lehrpersonen jedenfalls schon einen ersten Erfolg erreicht: Das Stück ist für den Lotto-Musiktheaterpreis nominiert, und hat damit die Chance auf einen der Hauptpreise im Wert von 3000 Euro.