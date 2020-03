von Rolf Hohl

Die technischen Möglichkeiten zur Darstellung von Modellen sind mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Es ist heute kein Problem mehr, sich Wohnhäuser, die noch gar nicht stehen, innen und außen ausführlich anzusehen. So ist es auch bei den drei Neubauten des Gebiets „Schönblick„ am August-Springer-Weg. Bis Mitte Juni soll dort der erste Bauabschnitt fertiggestellt und damit die 36 Eigentumswohnungen bezugsbereit sein. Doch obwohl dieser Termin immer näher rückt, sind bisher erst knapp die Hälfte der Wohnungen verkauft.

Bürgerdienstleiter Markus Esterle, Gemeinderätin Kirsten Heinzmann, FWD-Geschäftsführer Matthias Günther, Bürgermeister Michael Rieger und Gemeinderat Hansjörg Staiger (von links) im Gespräch mit einer Mieterin. | Bild: Rolf Hohl

Für Dieter Hummel, den Vertriebsleiter der verantwortlichen Wohnbaufirma FWD aus Dossenheim, ist das aber kein Grund zur Sorge. Schon beim Projekt „Lorenzhöhe“, wo das Unternehmen 56 Wohnungen gebaut hat, habe es einige Zeit gedauert, bis alle verkauft waren. „Ich habe schon gelernt, dass in St. Georgen die Uhren etwas langsamer gehen.

Ein Blick vom Neubaugebiet hinüber zur Seniorenresidenz „Lorenzhöhe“. | Bild: Rolf Hohl

Die Leute möchten einfach gerne die fertigen Wohnungen sehen, bevor sie sich zu einem Kauf entscheiden“, so Hummel. Ähnliches erwarte er nun auch in den drei „Schönblick„-Häusern. Dort bewegen sich die Kaufpreise für die noch verfügbaren Wohnungen zwischen 237 900 Euro für knapp 74 Quadratmeter und 374 900 Euro für rund 118 Quadratmeter. Dazu muss aber bei einem Kauf pro Wohnung auch ein Tiefgaragenstellplatz für 18 900 Euro erworben werden.

Ob als Leseraum oder als Kinderzimmer: Das kleinere Nebenzimmer lässt sich für vieles nutzen. | Bild: Rolf Hohl

Das sind Preise, die sich rechtfertigen müssen, weshalb FWD vieles tut, um potenziellen Käufer die Wohnungen schmackhaft zu machen. So steht jetzt im Erdgeschoss im vordersten der drei Häuser eine voll eingerichtete Musterwohnung zur Besichtigung bereit. „Diese Ausstattung entspricht dem, wie sie auch in den anderen Wohnungen eingebaut wird“, erklärt FWD-Geschäftsführer Matthias Günther.

Das fertige Bad in der Musterwohnung, die zur Besichtigung offen steht. | Bild: Rolf Hohl

Davon machten sich auch Bürgermeister Michael Rieger und Vertreter der Stadtverwaltung und des Gemeinderats bei einem Baustellenbesuch ein eigenes Bild. Es war der erste Besuch des Rathaus-Chefs auf der Wohnanlage seit dem Spatenstich, und er zeigte sich positiv überrascht. „Bei dieser Aussicht bekommt man richtig den Kopf frei“, bemerkt Rieger beim Blick aus den raumhohen Fenstern in Richtung Süden.

Die Aussicht Richtung Süden aus einer bereits eingerichteten Wohnung. | Bild: Rolf Hohl

Er lobte auch die Entscheidung von FWD, mit dem Projekt „Schönblick„ weitere Investitionen in St. Georgen zu tätigen. „Es ist auch ein gewisses Risiko dabei, in einer Kleinstadt wie hier zu bauen. Nun hoffen wir, dass diese Zuversicht auch belohnt wird“, so der Bürgermeister. Zudem würde die Grünanlagen, die im Augenblick gerade angelegt werden, gut zum Charakter der Stadt passen.

Im südlichsten der drei Häuser ist am 29. Februar auch bereits die erste Bewohnerin eingezogen. Früher, so erzählt sie, habe sie schon einmal in St. Georgen gewohnt und sei nun wieder hierher zurückgezogen. Gerade ist sie noch dabei, ihre Wohnung gemütlich einzurichten. Aber schon jetzt ist sie überzeugt, dass sie sich hier schnell zu Hause fühlen wird. Wer dann die neuen Nachbarn werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.