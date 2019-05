Der aus St. Georgen stammende angehende Doktor der Naturwissenschaften, Samuel Eberenz, hält am heutigen Donnerstag um 20 Uhr im Ökumenischen Zentrum auf Einladung der evangelischen Erwachsenenbildung einen Vortrag zum Klimawandel und dessen Folgen. Im Interview mit dem SÜDKURIER erzählt Eberenz, der aktuell Doktorand am Institut für Umweltentscheidungen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich und Meteoschweiz ist, was er davon hält, dass auch in St. Georgen eine Friday-for-Future-Demo stattfindet, und wie präsent das Thema Klimawandel in der Schweiz ist.

Herr Eberenz, wie kommt es zum Vortrag in St. Georgen?

Eberenz: „Die evangelische Erwachsenenbildung hat derzeit eine Vortragsreihe zum Thema Nachhaltigkeit. Indem Rahmen wurde ich angefragt.“

Worauf bezieht sich Ihr Vortrag inhaltlich?

„Es wird ein Rundumschlag zum Thema Klimawandel. Von den Ursachen über die Folgen bis hin dazu, was wir tun können als Gesellschaft und als Einzelner. Die Folgen des Klimawandels für Natur und Gesellschaft sind auch Inhalt meiner Forschungsarbeit. Was ändert der Klimawandel konkret, was sind die Folgen etwa für den Schwarzwald oder Städte, die an der Küste stehen.“

Ist das Thema Klimawandel und Klimaschutz aus Ihrer Sicht eher Panikmache oder bereits fünf vor zwölf?

„Ich sehe es als sehr positiv, dass das Thema beispielsweise durch die Friday-for-Future-Bewegung verstärkt in den Medien und der Politik wahrgenommen und diskutiert wird. Weil das Thema in der Vergangenheit von einzelnen Parteien nicht großartig behandelt wurde und teilweise sogar geleugnet wurde. Ich denke, es ist eher fünf vor zwölf. Nicht im Sinne, dass uns der Weltuntergang bevorsteht. Aber dass die negativen Auswirkungen des Klimawandels teilweise jetzt schon spürbar sind, etwa in der Form von Dürren oder Überflutungen, und auch in Zukunft immer deutlicher gravierender sein werden. Je früher wir anfangen, den Treibhausgasausstoß auf der Welt zu reduzieren, desto geringer werden die negativen Auswirkungen sein.“

Weshalb befassen Sie sich so intensiv mit diesem Thema?

„Ich befasse mich seit meinem Grundstudium in Kiel damit, wo ich am Institut für Meeresforschung war. Dort war ich fasziniert, wie man die Wettersysteme physikalisch erklären kann. Da habe ich mich auch mit dem Temperaturanstieg beschäftigt, und was das für die Menschen bedeutet.“

Wird das Thema Klimaschutz in der Schweiz, wo Sie ja leben, intensiver vorangetrieben als in Deutschland?

„Ganz allgemein kann ich das nicht sagen. Es gibt jedoch einige Unterschiede. Hier in der Schweiz ist zum Beispiel ein großes Bewusstsein für die Veränderungen im alpinen Raum vorhanden. Dadurch, dass sich der Temperaturanstieg in den Alpen doppelt so schnell abspielt. Dort liegt der Durchschnitt etwa zwei Grad höher als zu Beginn der Industrialisierung. Im globalen Mittel liegt die Erwärmung je nach Studie weltweit bei 0,9 Grad (Stand 2018). Sichtbar ist das in der Schweiz durch den Rückgang der Gletscher, die massiv an Volumen und Ausbreitung verlieren. Das sind schon wichtige Identifikationsobjekte in der Schweiz. Dadurch ist es sicherlich präsenter als in Deutschland, wo es kaum Gletscher gibt.“

Einen Tag nach Ihrem Vortrag findet in St. Georgen auch eine Friday-for-Future-Demo statt. Wie stehe Sie allgemein zu dieser Bewegung?

„Ich finde die Anliegen dieser Proteste grundsätzlich unterstützenswert. Ich finde es gut, wenn möglichst breit darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein großes Problem besteht. Zurzeit sieht es ja so aus, als ob die nach der politischen Willenserklärung des Pariser Abkommens gesetzten Klimaziele nicht erreicht werden. Und diese einzufordern, sollte nicht nur in Berlin, sondern auch in St. Georgen passieren.“

Auf was freuen Sie sich bei Ihrem Besuch im Schwarzwald?

„Ich bin relativ oft in St. Georgen und freue mich auf Spaziergänge im Wald und auf die Menschen dort.“