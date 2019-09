von Rolf Hohl

Für rund 50 Mitarbeiter der Firma A. Maier wird dieser Monat nicht gut enden. Seit gut anderthalb Monaten befindet sich das St. Georgener Unternehmen unter Eigenverwaltung im Insolvenzverfahren, was bedeutet, dass die Firma ihre Insolvenzmasse unter Aufsicht selbst verwaltet. Im Zuge dessen werden nun auch Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren und darüber bis Ende September informiert werden.

„Vor ungefähr zwei Wochen sind wir in den Verhandlungen mit dem Betriebsrat von A. Maier zu einer Lösung gekommen“, bestätigt Rechtsanwältin Caroline Fingado von der mit dem Insolvenzverfahren betrauten Kanzlei Nickert aus Offenburg. Demnach werden etwa 35 Beschäftigte die Kündigung erhalten und weitere 15 befristete Arbeitsverhältnisse Ende dieses Jahres nicht verlängert.

Quälende Unsicherheit bei den Mitarbeitern

Wen es genau trifft, wissen die Mitarbeiter noch nicht, entsprechend angespannt ist die Atmospäte in der Firma, wie der Betriebsratsvorsitzende bei A. Maier, Giovanni Mercuri, sagt. „Die Stimmung bei den Mitarbeitern ist sehr gedrückt, weil sich im Moment natürlich alle Sorgen machen.“ Der Betriebsrat, so betont er, werde aber im Falle von Kündigungen darauf achten, dass die Sozialpläne eingehalten werden.

Ungewiss ist auch die Zukunft des Werks in der Stadtmitte, wie Anwältin Fingado sagt. Ob dieser Standort erhalten werden könne, hänge maßgeblich vom Auftrag eines Kunden ab, von dem noch nicht bekannt sei, ob dieser verlängert werde. Bis Ende 2020 werde das Werk aber mit den bisherigen Aufträgen noch in Betrieb bleiben.

Indessen läuft parallel die Suche nach potenziellen Investoren für das Unternehmen weiter. Es gebe schon mehrere „indikative Angebote“, wie Fingado sagt. „Man kann sagen, dass ein grundsätzliches Interesse am Markt da ist.“ Zugleich arbeite man mit Hochdruck an einem Insolvenzplan, wie der Betrieb auch ohne Investor weiter bestehen kann. Bis 2022 sei die Existenz noch gesichert – was danach kommt, könne aber aus heutiger Sicht noch niemand sagen.