von SK

St. Georgen – Blanche Schoch, wohnhaft in Mönchweiler, ist seit kurzem neuestes Mitglied in der achtköpfigen Vorstandschaft des Deutschen Alpenvereins, Sektion Schwarzwald. Inzwischen gehören 3200 Mitglieder dieser Sektion an. Der Deutsche Alpenverein (DAV) ist mit über 1,2 Millionen Mitgliedern der weltgrößte Bergsportverband und ist in 356 rechtlich selbständige Sektionen in ganz Deutschland organisiert.

Mit ihren jugendlichen 38 Jahren hat Blanche Schoch schon einiges an alpiner Erfahrung vorzuweisen. Ihren Erfahrungsschatz und Ihre Ideen bringt sie engagiert und kontinuierlich in das Vorstandsgremium ein. Hat sie schon im Jahre 2015 einen einwöchigen Wanderleiterkurs im Wilden Kaiser/Österreich unter der Schirmherrschaft und Führung des Dachverbandes München absolviert. Die Ausbildugnsinhalte sind unter anderem Tourenplanung, Gruppenbetreuung auf Bergwanderungen, Durchführung umweltgerechter Hochgebirgswanderungen, Orientierung, Wetterkunde, alpine Gefahrenerkennung, Erste Hilfe und behelfsmäßige Bergrettung, sowie Risikomanagement auf Bergwanderungen. Persönliches Können, Kondition, gefahrenbewusstes Handeln und Führungstechniken wurden hierbei unter der Aufsicht der Bergsportausbildungsleitern des DAV geprüft.

Blanche Schoch war 2015 und 2016 Leiterin der Hochtourengruppe der Sektion und aufgrund dieser Funktion im Beirat der Sektion des DAV und konnte hierbei Ihre erste Erkenntnisse in diesem Ehrenamt sammeln. Ihre Spezialität sind 24-Stunden-Wanderungen, die sie nun schon zum dritten Mal mit steigenden Teilnehmerzahlen führt. Wenn sie davon erzählt, kommt sie regelrecht ins Schwärmen. Wenn außer das Wispern der Bäume, das Knacken der Zweige vereinzelte Tierstimmen wie das Rufen des Waldkauzes oder der Warnruf des Rehbockes zu hören sind, so ist die Nacht dann besonders greifbar und hat seinen besonderen Reiz. Speziell in der Morgendämmerung sind die ersten Vogelstimmen besonders eindrucksvoll. In diesem Jahr geht es übrigens Mitte Mai über die Vollmondnacht von Singen nach Villingen entlang des Schwarzwald-Jura-Bodensee-Weges. Seit 2019 ist die IT-Spezialistin auch in der Geschäftstelle als emsige Unterstützerin der Geschäftsstellenleiterin Simone Schweizer tätig. Sie arbeitet sie im Online-Marketing bei Siedle in Furtwangen.