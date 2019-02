Die Erwärmung des Klosterweihers und der Umgang mit dem Biber sind zwei große Themen, mit denen sich die Mitglieder des St. Georgener Angelvereins intensiv beschäftigen müssen. Das kam bei der Hauptversammlung heraus. Erfreulich: Die seit einigen Jahren intensiv betriebene Jugendarbeit zahlt sich aus.

Hier Freund, dort Feind

Der Biber ist für die Angler halb Freund, halb Feind. Während das Nagetier im Vorlauf des Klosterweihers ein gern gesehener Gast ist, der mit seinen Dämmen für eine natürliche Vorklärung der Brigach sorgt, ehe diese in den Klosterweiher mündet, wird er ein paar Kilometer weiter zwischen Peterzell und Mönchweiler zum Problembiber. Dort beeinträchtigt der inzwischen angestaute Bibersee die Durchgängigkeit vom Bärlochbach in die Brigach und setzt Teile des Bahndamms unter Wasser. "Hier müssen wir demnächst dagegen vorgehen und es wäre schön, wenn wir Angler hier mit der Stadt, der Unteren Naturschutzbehörde und mit der Biberbeauftragten zusammensitzen könnten, um über geeignete Maßnahmen zu beraten", sagt Klaus Lachner, Vorsitzender des Angelvereins. Umsiedeln könne man einen Biber zwar nicht. "Aber man kann versuchen, ihn auszutricksen, damit er sich freiwillig eine andere Stelle sucht."

Der Vorsitzende des Angelvereins, Klaus Lachner, misst die Wassertemperatur am Klosterweiher. Mit der Erwärmung des Weihers werden sich die Angler künftig intensiver befassen müssen. Bild: Patrick Ganter

Eine weitere Entwicklung, mit der sich die Angler künftig intensiver beschäftigen müssen, ist der Anstieg der Wassertemperatur im Klosterweiher durch lange und heiße Sommer. Der Temperaturanstieg im vergangenen Jahr bedingt, dass sich Karpfen außergewöhnlich stark vermehrt haben, wie die Angler anhand des Fangertrags festgestellt haben. Fast doppelt so viele Karpfen wie in einem normalen Jahr hatten die Fischer an der Angel. "Ich führe dies darauf zurück, dass sich die Karpfen bei diesen Wassertemperaturen wohlgefühlt haben", so Lachner.

Seerosen gefressen

In diesem Zusammenhang macht der Vorsitzende auf ein Manko aufmerksam. "Wir bedauern zutiefst, dass im Klosterweiher immer noch keine Pflanzen drin sind." Gerade Karpfen seien zum Laichen auf Wasserpflanzen angewiesen. Da diese Fische aber erst in den Sommermonaten laichen, kann der Angelverein hier keine Unterstützung in Form von im Weiher versenkten Tannenbäumen geben, da diese vor Beginn der Badesaison wieder entfernt werden müssen. Zwei Versuche, Pflanzen einzubringen, scheiterten. "Die Seerosen, die wir im Vorweiher eingesetzt hatten, hat uns der Biber gefressen und Rohrkolben beziehungsweise Schwertlilien waren auf einmal verschwunden."

Erfreulich für den Angelverein ist, dass der Mitgliederstand um drei auf 19 Aktive angestiegen ist. Wie Lachner sagte, habe sich hier die seit einigen Jahren intensiv betriebene Jugendarbeit ausgezahlt.