Der Skiverein plant den Bau einer Bike-Area für die Mountainbike-Gruppe. Bei der Hauptversammlung stellte Gabriel King das Projekt vor. Demnach soll auf einer brach liegenden Fläche direkt hinter der Tennishalle ein Übungsgelände entstehen, auf dem die jungen Mountainbiker ihre Geschicklichkeit trainieren können. Bisher trainieren die Radsportler beim Festplatz an der Stadthalle.

Das Beherrschen des Mountainbikes üben die Sportler der Mountainbikegruppe derzeit auf einer provisorisch aufgebauten Trainingsstrecke. Der Skiverein plant den Bau einer Bike-Area.

Auslöser für den Wunsch ist der Umstand, dass die Mountainbiker, die unter der Leitung von Sportwart Jürgen Rombach trainieren, nur ein provisorisches Trainingsgelände haben. Zu jedem Training müssen Hindernisse auf- und anschließend wieder abgebaut werden. Das bedeutet jedes Mal einen erheblichen Aufwand, weil Paletten, Pylonen, Stangen und andere Gegenstände transportiert werden müssen.

Weniger gefährlich

Der Vorteil einer eigens angelegten Übungsstrecke, die Trail genannt wird, liegt für die Mountainbiker auf der Hand. „Auf der Fläche hinter der Tennishalle hätte man die Kinder und Jugendlichen besser unter Kontrolle, es wäre weniger gefährlich, weil es von der Straße weg ist“, so Gabriel King. Der Wunsch der Sportler wäre, neben einem Singletrail, also einem schmalen, mit Hügeln und Steilkurven modellierten Pfad, auch einen Pumptrack und einen „Rockgarden“, also mit Steinen versehenen Abschnitt, zu bauen. Zudem soll auch ein kleiner Geräteschuppen aufgestellt werden.

Start vielleicht noch dieses Jahr

Eine grobe Kostenschätzung veranschlagt den Bau einer Bike-Area je nach Ausführung und Eigenleistung mit 3000 für einen einfachen Singletrail und rund 20 000 Euro für den Bau zusätzlicher Elemente. Letzere Summe, so King, sei ohne Unterstützung durch Sponsoren und viel Eigenleistung jedoch für den Verein nicht zu stemmen. Wie Gabriel King sagte, würde nach jetzigem Kenntnisstand die Stadt die Haftung für das Gelände übernehmen. Der Plan sei, dass je nach Wetter noch dieses Jahr mit den Arbeiten begonnen werden könnte, damit die Mountainbiker bereits im nächsten Frühjahr ihr Training auf der vereinseigenen Bike-Area absolvieren können. Die Mountainbikegruppe des Skivereins besteht aus rund 40 Kindern und Jugendlichen.