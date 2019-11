Wieder etwas mehr in St. Georgen wahrgenommen werden. Das ist eines der Ziele, das sich Andreas Laux, Geschäftsführer der Alfred Fehrenbacher GmbH, gesteckt hat. Er sucht mit seinem Unternehmen, das Dual-Plattenspieler auf der Seebauernhöhe herstellt, mehr Öffentlichkeit. „Dual soll wieder stärker in das Stadtleben integriert werden“, sagt er. 20 SÜDKURIER-Leser können nun einen Einblick bekommen und an einer exklusiven Führung teilnehmen.

Andreas Laux, Geschäftsführer, wird die verschiedenen Produktionsschritte vorstellen. | Bild: Ganter, Patrick

Andreas Laux wird am kommenden Dienstag, 26. November, ab 14 Uhr durch den Betrieb führen. Bis zu 90 Prozent der Wertschöpfung der Produktion liegen in der Bergstadt. Überwiegend in Handarbeit entsteht Schritt für Schritt, Teil für Teil, das, was die lange St. Georgener Plattenspieler-Geschichte heute noch mit am Leben hält. Und Vinyl lebt auch in 2019. Erstmals seit mehr als 30 Jahren, das wurde in diesem Sommer bekannt, ist damit zu rechnen, dass der Umsatz der Vinyl-Verkäufe wieder höher ist, als der durch die CD.

Bis zu 20 000 Stück pro Jahr

Etwas versteckt, und deshalb vielleicht in St. Georgen weniger wahrgenommen, entstehen in den Räumlichkeiten der Alfred Fehrenbacher GmbH in der Feldbergstraße auf der Seebauernhöhe jährlich zwischen 15 000 und 20 000 Plattenspieler.

Bei der Führung, die der SÜDKURIER am kommenden Dienstag anbieten kann, bekommen alle Teilnehmer einen Eindruck davon, dass St. Georgen weiterhin ein kleiner Baustein der Blüte der Vinyl-Industrie ist. Und dass, obwohl die Situation nach dem Weggang der Firma Dual aus St. Georgen nicht immer leicht war. Und auch heute, Jahrzehnte danach, kämpft die Alfred Fehrenbacher GmbH noch dagegen an, dass der Markenname auch von anderen Herstellern verwendet werden kann. Das führt dazu, dass unter dem Namen, der für Qualität aus dem Schwarzwald stehen soll, auch Produkte aus Fernost verkauft werden dürfen. So sei auch zu erklären, wenn diverse Dual-Produkte in den Regalen von Discountern landen. Denn der Markenname wird auch von einem koreanischen Rechteinhaber genutzt.

Klang überzeugt

Laux selbst ist begeistert von der Entwicklung der Plattenspieler-Industrie und erzählt im Gespräch mit dem SÜDKURIER davon, wie er selbst schon früh an Plattenspielern herumbastelte. Er ist überzeugt: „Es war noch nie so einfach, jemandem vom Vinyl-Klang zu begeistern.“ Seit Oktober 2018 ist er im Unternehmen, nach dem Tod des Gründers Alfred Fehrenbacher leitet er die Geschicke. Davon, wie ein Teil der großen Plattenspieler-Geschichte der Bergstadt weiterlebt, kann man sich bei der Führung am kommenden Dienstag selbst ein Bild machen.