von Rolf Hohl

Im ersten Moment mag es verwirren, dass Peter Fichter ausgerechnet eine Baustelle nennt, wenn es um seinen Lieblingsplatz in St. Georgen geht. Aber natürlich hat sich der 66-Jährige etwas dabei gedacht, das über die optischen Aspekte einer Baugrube hinausgeht. „Das ist ein Beispiel, wie man in St. Georgen mit den Bürgern umgeht – und wie beide Seiten aufeinander zugegangen sind“, sagt er, während er am Fuß der Sanatoriumstraße in Peterzell steht.

Auf Konfrontationskurs

Waren Verwaltung und Anwohner zuvor noch auf Konfrontationskurs, habe man durch Zugeständnisse und viele Gespräche erreicht, dass die Straße jetzt mit geringeren Anliegerbeiträgen saniert werden kann. Wäre nur ein Anwohner gegen diese Lösung gewesen, so Fichter, hätte man das Projekt beerdigen müssen. Und als Ortsvorsteher von Peterzell hatte er einen wesentlichen Anteil daran, dass es nicht soweit gekommen ist. So ist es auch sein Verdienst, dass heute in der Sanatoriumstraße Bagger rollen und schon bald eine neue Straße zu den knapp zwei Dutzend Siedlungshäuser führen wird.

Es sind Erfolge wie diese, die ihn zurück in den Gemeinderat gezogen haben, wo Fichter bis 2014 schon einmal saß. Sein damaliger Abschied sollte eigentlich endgültig sein, „aber ich habe dann wieder richtig Lust auf Kommunalpolitik bekommen“, wie er heute sagt. Gerade bei den anstehenden Projekten sei Peterzell mit seinen zahlreichen Betrieben und Anlagen besonders betroffen. Zudem könne er dabei seine politische Erfahrung wieder einbringen, um die Stadt voranzubringen.

Standorte wie das Gewerbegebiet Hagenmoos sieht er als Gravitationszentrum für die örtliche Wirtschaft. Hier seien die Betriebe etwa beim Klimaschutz oft innovativer und schneller als die Stadt. „Wir brauchen hier ein klares Konzept zur Förderung von alternativen Energiequellen. Aber einige Dinge, wie die Modernisierung der Straßenbeleuchtung, mehr Solarenergie und Blockheizkraftwerke, könnte man schnell angehen“, sagt Fichter. In seinem eigenen Betrieb, ergänzt er, arbeite man schon lange mit Wärmerückgewinnung und Photovoltaik.

Von Amtsmüdigkeit oder Verdrossenheit angesichts der bevorstehenden Veränderungen ist bei Peter Fichter nichts zu spüren. Wer ihn heute trifft, hat vielmehr das Gefühl: Diesem Mann juckt es in den Fingern. Das bestätigt sich auch nach der ersten Sitzung im neuen Gemeinderat. Trotz fast sechsstündiger Debatten sagt er zufrieden: „Ich habe mich wieder wie Daheim gefühlt.“