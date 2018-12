So hatten sich die Peterzeller Bürger den Weihnachtszauber nicht vorgestellt: Regen in Strömen, dazu ein ungemütlich stürmischer Wind. So wurde kurzerhand der achte Peterzeller Weihnachtszauber in die Mehrzweckhalle verlegt. Diese Entscheidung brachte den Zauber so richtig zum Laufen und überall in der Halle waren zufriedene Gesichter zu sehen.

Die Veranstalter waren damit beschäftigt, den Gästen die Wünsche möglichst schnell zu erfüllen. Die Mitglieder der Standbesatzungen der Narrenzunft Bürgerwehr Peterzell, der Fußballverein, die Feuerwehr, die Petrusgemeinde, wie der Förderverein der Grundschule Peterzell hatten nicht nur ein kulinarisches Angebot, sondern auch Spielsachen in reichlicher Auswahl ausgebreitet.

Beim Fußballverein FC Victoria Peterzell sind Schupfnudeln mit Kraut im Angebot. | Bild: Werner Mueller

So manch wärmende Gulaschsuppe, portionsweise Schupfnudeln oder Kaffee mit Kuchen wurde über die Theke gereicht. Wer es etwas herzhafter mochte, konnte eine Grillwurst oder leckere Schupfnudeln genießen. An den Tischreihen in der Mehrzweckhalle saßen die Besucher, vertieft in Gespräche mit Familienmitgliedern oder auch mit Bekannten und Freunden, von denen viele an Weihnachten in der Heimat sind.

Schwarzwald-Baar Alles gleichzeitig geht einfach nicht: Thorsten Frei spricht über sein neues Spitzenamt in Berlin Das könnte Sie auch interessieren

Wie von Jörg Zimmermann vom Förderverein der Grundschule zu erfahren war, wurden für die Gruppen und Vereinigungen neue Holzschilder mit dem Gruppennamen in der Schreinerei Aberle hergestellt und Markus Weißer von der Feuerwehr hat die Gruppennamen mit Farbe ausgemalt.

Charmant singen sich die kleinen Kinder vom Schülerchor der Grundschule Peterzell in die Herzen des Publikums in der Mehrzweckhalle. | Bild: Werner Mueller

Als begeisterte Lehrerin hat Ulrike Albrecht den Schulchor aktiviert, um einige weihnachtliche Lieder zu singen. Und der Chor konnte das auch ganz prima. Mädchen gaben unter dem Titel "Tannengeflüster" eine Geschichte zum Besten. Recht überraschend erschien dann der Nikolaus mit seinem dunkel gekleideten Gesellen. Die Kinder folgten der Aufforderung des heiligen Mannes und trugen Gedichte und das Lied "Feliz Navidad" auch zur Freude des Publikums vor.