Die Mitglieder des Briefmarkensammlervereins St. Georgen sind mit 16 Mitgliedern mittlerweile zu einem kleinen, aber feinen Verein geworden. Doch geboten ist immer noch einiges.

Post Das Ende der Briefmarke: Die Post setzt auf die Handy-Frankierung Das könnte Sie auch interessieren

Der Vorsitzende Hans-Rüdiger Kohn erinnerte in seinem Jahresbericht an 21 Tauschabende im zurückliegenden Jahr. Die Mitglieder trafen sich in der „Rossbergschänke“. Hans-Rüdiger Kohn betonte, die Tauschabende seien mit fachlichen Gesprächen erfüllt. Die Mitglieder sammeln außer Briefmarken auch Münzen und Postkarten. Immerhin sind durchschnittlich sieben bis acht Mitglieder an den Tauschabenden dabei. So kann Hans-Rüdiger Kohn bestätigen, dass mit diesem Interesse das Vorjahresniveau erreicht wurde. Das Durchschnittsalter der Mitglieder beträgt 72,6 Jahre und die durchschnittliche Mitgliedschaft wird 27 Jahre erhalten. Am 56. Tauschtag im Foyer des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums konnten etliche Händler und Sammler begrüßt werden. Insgesamt sei der Tauschtag am 13. Oktober mit Erfolg abgeschlossen worden. Zum Jahresabschluss trafen sich die Mitglieder am 12. Dezember in ihrem Vereinslokal, der „Rossbergschänke“.

Johann Erdle ist Vize

Von einem minimalen Minus in der Kasse berichtet Serge Steffen. Er berichtet auch vom finanziell positiven Abschluss am Tauschtag. So bezeichnet der Kassierer 2019 als „gutes Jahr.“ Dass alle Buchungen ordnungsgemäß ausgeführt wurden, bestätigt Kassenprüfer Peter Müller. Gewählt wurde Johann Erdle als stellvertretender Vorsitzender. Mit Serge Steffen wurde der bisherige Kassierer im Amt bestätigt. Die Kasse wird von Peter Müller und Michaele Merz geprüft.

Die nächsten Termine

Der Jahresausflug soll nach Furtwangen ins Deutsche Uhrenmuseum führen. Geplant ist auch der 57. Tauschtag am 11. Oktober im Thomas-Strittmatter-Gymnasium sowie der Jahresabschluss im Dezember im Vereinslokal. Jeden 2. und 4. Donnerstag findet der Tauschabend statt. Nächster Termin ist am 26. März.