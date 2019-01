Am kommenden Samstag gibt es im Theaterkeller des Theaters im Deutschen Haus eine besondere Premiere: Matthäus Zaborszyk wird erstmals sein komödiantisches Talent vor Publikum präsentieren. Der SÜDKURIER hat den Comedy-Newcomer vorab getroffen.

Eines fällt dabei sofort auf: Matthäus Zaborszyks herzliches Lachen, das bei seinem Redaktionsbesuch durch die Räume schallt. Der 23 Jahre alte St. Georgener verkörpert pure Lebenslust. Vielleicht ist es deshalb eine logische Konsequenz, dass er mit seiner Frohnatur auch andere Menschen zum Lachen bringen will.

Dabei ist die Comedy-Schiene eher zufällig entstanden. „Eigentlich wollte ich in England Medienwissenschaften studieren, aber die haben mich nicht genommen – wahrscheinlich wegen meines polnischen Nachnamens“, liefert er die Pointe nach einer Kunstpause wirkungsvoll hinterher.

So blieb er beim Film hängen, wo er bereits zuvor ein Praktikum machte und dort als Filmausstatter und Requisiteur bei verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen arbeitete unter anderem beim „Bergdoktor“, bei „Fack ju Göhte 3“ und aktuell bei den „Rosenheim-Cops“.

Sein komödiantisches Talent hat Matthäus Zaborszyk nicht selbst entdeckt. Da er bei seinen Jobs als Filmausstatter immer nah am Geschehen ist, wuchs in ihm der Wunsch, Schauspieler zu werden. Als er bei einem Vorsprechen für die Aufnahme an einer Schauspielschule die Jury mit seiner Darbietung zum Lachen brachte, rieten ihm seine Mitstudenten dazu, ins Stand-up-Comedy-Fach zu wechseln.

Und das hat Matthäus Zaborszyk jetzt getan. „Ich habe davor schon etwas Impro-Comedy gemacht“, sagt er. Sein erstes abendfüllendes Programm „Ein Abend mit einem Bruchpiloten“ ist tatsächlich am Set des „Bergdoktors“ in Tirol entstanden. „Ich habe dort ein halbes Jahr in Tirol gewohnt und Ideen gesammelt.“

Er ist gespannt, wie sein Programm, eine Mischung aus Improvisationstheater, Poetry-Slam-Versuchen und Geschichten aus dem Film- und Stadtleben, beim Publikum ankommt. Getestet hat er die Gags vorher nicht. „Das Programm hat bislang noch niemand gesehen“, sagt er. „Alles oder nichts“ ist seine Devise.

Und weshalb „Bruchpilot“? „Weil ich schon so manche Bruchlandung erlebt habe.“ So wollte er beim Bund Pilot werden, war aber zu groß. Das Studium der Medienwissenschaften hat nicht geklappt, ebenso wenig die Aufnahme an der Schauspielschule.

Wie beurteilt der Comedy-Neuling die deutsche Humorlandschaft? „Ich denke, der deutsche Humor entwickelt sich immer besser und ist nicht mehr so verklemmt wie früher.“ Auch findet er, dass es durchaus intelligenten deutschen Humor gibt. „Der typische Heinz-Erhardt-Humor ist zwar immer noch da, aber er hat eine ganz andere Klasse.“

Auf seinen Auftritt in St. Georgen freut sich Matthäus Zaborszyk schon sehr und hofft, viele bekannte Gesichter zu treffen. Auch wenn er berufsbedingt viele Monate im Jahr nicht in der Bergstadt lebt, ist er seiner Heimatstadt treu verbunden. Und welche Vorbilder hat Matthäus Zaborszyk als Comedian? „Mir gefällt der Humor von Kaya Yanar, Faisal Kawusi und Felix Lobrecht.“