Darf man über den Winterdienst schimpfen? Ja! Muss man ständig über den Winterdienst schimpfen? Nein! Das Thema ist zu dem Dauerthema der kalten Jahreszeit geworden. Natürlich, hin und wieder gibt es, aus der ganz persönlichen Sicht, Anlass, sich über das ein oder andere zu ärgern. Aber eben nicht immer.

Ein Beispiel für einen konkreten Anlass ist das Ehepaar Mantik, dessen Geschichte wir thematisieren. Sie haben eines der Probleme erkannt. Ein vereister Gehweg, dazu noch ein sehr steiler und häufig genutzter, stellt einen untragbaren Zustand dar. In diesem Fall sind die Anwohner in der Pflicht, die diese nach Ansicht der Stadtverwaltung nicht erfüllt haben.

Kontrolliert hat das niemand. Und das, obwohl die Gefahr durch Glatteis unbestritten ist. Stellt man sein Auto in der Innenstadt St. Georgens ohne Parkscheibe ab, spürt man sein Tun sehr viel schneller im eigenen Geldbeutel, als wenn man sich wochenlang nicht um den eigenen Gehweg kümmert. Geändert hat sich an dem Zustand im Kinogässchen zunächst nichts, obwohl Barbara und Rudolf Mantik den Zustand bei der Stadtverwaltung angemahnt haben, noch bevor sie den SÜDKURIER kontaktierten.

St. Georgen Schnee und Eis bringen regelmäßig Streit: Warum Anwohner das Kinogässle räumen müssen Das könnte Sie auch interessieren

Neben solch konkreten Problemen gibt es aber auch ein Grundrauschen, das sich daraus speist, sich über den Winterdienst im Allgemeinen zu ärgern. Der Volkssport, sich darüber zu echauffieren, lässt aber außer Acht, dass auch der Winterdienst in engen Schranken funktionieren soll. Er soll möglichst nichts kosten und trotzdem perfekt sein. Es ist eben eine Gratwanderung, sich für das richtige Maß zwischen Sicherheit und Sparen zu entscheiden – der Winterdienst kostet, so wie er ist, gut eine Million Euro. Das muss genug sein, vor allem für eine Stadt, die in den kommenden Jahren in einem finanziellen Kraftakt nachholen muss, was sie schon ziemlich lange vor sich hergeschoben hat. Sehr viel Geld in die Innenstadt-Infrastruktur und die Schulen zu stecken.