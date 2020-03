Was ist das, wenn junge, talentierte Musiker aus ganz Süddeutschland im Schwarzwald zusammen kommen, um für ein sicher wieder großartiges Konzert zu proben? Richtig: Das Rotary-Jugendsinfonieorchester ist mal wieder am Werk. Orchesterleiter Michael Berner stellt bereits zum fünften Mal eine solche Arbeitsphase auf die Beine.

Triberg Musiker bieten vielfältiges Programm von Bach-Arie bis Zorro-Film

Unvergessen sind die vorangegangenen vier Konzertabende, bei denen die jungen Leute zusammen mit hervorragenden Solisten von Weltrang unter anderem in der St. Georgener Stadthalle und im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen auftraten. Man denke nur an den fulminanten gemeinsamen Auftritt 2016 mit der weltbekannten Geigerin Lisa Batiashvili oder auch an das denkwürdige Konzert im vergangenen Jahr mit Starpianist Alexandre Tharaud. So hatte es außer Frage gestanden, dass das Orchester auch in diesem Jahr wieder auftreten wird. Das Konzert findet am Sonntag, 22. März, um 17 Uhr statt.

Jetzt wird intensiv geprobt

Das bewährte und gleichermaßen spannende Prinzip der Probenarbeit wird beibehalten: Nachdem die Musiker sich zur Teilnahme beworben haben und angenommen wurden, studieren sie das Repertoire zunächst zuhause ein. Dann kommt das gesamte Orchester zu einem Probenwochenende in St. Georgen zusammen, dieses Mal wird das am 14. und 15. März sein. Neben Tutti-Proben unter der Leitung von Michael Berner wird es auch wieder sehr intensive Stimm-und Register-Proben mit hervorragenden Dozenten geben. Am 21. März schließt sich dann noch einmal ein Probentag im Schwarzwald an, gefolgt vom Konzert tags darauf in der Stadthalle.

Es gibt anspruchsvolle Werke zu hören

Für das Konzertprogramm hat Michael Berner anspruchsvolle Werke ausgesucht, darunter – passend zum Beethoven-Jahr – zwei Werke des großen Komponisten der Wiener Klassik: „Coriolan“ und die Ouvertüre zu „Egmont“. Außerdem werden Felix Mendelssohns Ouvertüre „Ruy Blas“, Camille Saint-Saëns „Danse macabre“ und „Danse bacchanale“ aus „Samson und Dalilah“ erklingen, ebenso Adolphe Adams Ouvertüre zu „Si j‘étais Roi“, Gioachino Rossinis Ouvertüre zur Oper „Die Italienerin in Algier„ und Giuseppe Verdis Ouvertüre zur Oper „I vespri siciliani“. Michael Berner fasst es so zusammen: „Dieses Jahr gibt es etwas Besonderes: ein abwechslungsreiches Programm mit kurzweiligen, typischen Konzertouvertüren und interessanten Ouvertüren aus dem Bereich Oper.“

Erlös für Polio-Kampagne

Möglich machen das Ganze das Thomas-Strittmatter-Gymnasium St. Georgen und der Rotary-Club Furtwangen-Triberg. Sie kooperieren von Anfang an als Veranstalter der Reihe. Der Erlös des Konzerts wird der rotarischen End-Polio-Now-Kampagne im globalen Kampf gegen die Kinderlähmung zugute kommen.

Karten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt neun Euro) gibt es im Vorverkauf beim Tourist-Info & Ticket-Service St. Georgen (touristinfo@st-georgen.de, Telefon 07724/87194), bei der Buchhandlung Haas in St. Georgen (Telefon 07724/7182) und in Morys Hofbuchhandlung in Furtwangen (Telefon 07723/504277). Mehr Informationen zum Orchester gibt es auch im Internet unter www.rotary-jso.de