Der diesjährige Showtanzwettbewerb des Turnvereins am Samstag, 28. März, ist für die Macher eine kleine Besonderheit. Zum zehnten Mal findet der Wettbewerb statt, bei dem sich die besten Showtanzgruppen aus der Region treffen.

Die Tanzbegeisterung von Apassiodanza hat längst auch junge Nachahmerinnen gefunden. Rund 100 Kinder und Jugendliche tanzen im Turnverein. | Bild: Sprich, Roland

Maßgeblich organisiert wird der Wettbewerb von den Damen der Showtanzgruppe Apassiodanza des Turnvereins. Die nahmen früher regelmäßig selbst an Wettbewerben teil und haben viele Veranstaltungen und Turngalas mit ihren Darbietungen bereichert. Da lag es nahe, eines Tages einen eigenen Wettbewerb zu organisieren. „Wir haben vor zehn Jahren einfach mal getestet, ob so ein Wettbewerb bei uns funktioniert“, erzählt Maria Jantzen. Sie ist Mitglied bei der Tanzgruppe Apassiodanza und im Organisationsteam. Es hat funktioniert. Die Premiere war ein voller Erfolg. Bei Teilnehmern und Publikum kam die Veranstaltung sehr gut an und mittlerweile ist der Showtanzwettbewerb fest im Terminkalender der regionalen Showtanzgruppen verankert. Beim Showtanzabend selbst sind eine Vielzahl von freiwilligen Helfern im Einsatz.

Mit viel Leidenschaft

Bei den Auftritten der Gruppe Apassiodanza spürt man die Leidenschaft der Tänzerinnen. Die Tänze sind nicht einfach eine Choreografie. „Meist erzählen unsere Tänze eine Geschichte oder sie wollen eine Botschaft vermitteln“, sagt Maria Jantzen, die ebenso wie ihre Tanzkameradinnen „einfach Spaß am Tanzen“ hat. Geleitet wird die Gruppe von Christin Markgraf. Einmal pro Woche treffen sich die jungen Frauen zur Tanzprobe. Die Frauen sind nicht nur bei der Erstellung ihrer Tanzfiguren kreativ. Auch die Kostüme für ihre Auftritte nähen sie größtenteils selbst. Dann wird der Tanzsaal zur Nähstube und die Frauen gehen begeistert mit Schere, Nadel und Faden ans Werk. Für einen besonderen Wow-Effekt sorgten sie, als sie vor einigen Jahren einen riesigen chinesischen Drachen zum Leben erweckten.

In den vergangenen Jahren haben sich die 15 Frauen aus dem tänzerischen Wettkampf etwas zurück gezogen. Das soll in diesem Jahr wieder anders werden. „Am 7. März nehmen wir an einem Showtanzwettbewerb in Mundelfingen teil“, verrät Jantzen. Zum zehnjährigen Bestehen des Showtanzwettbewerbs in Peterzell werden Apassiodanza außer Konkurrenz auftreten.

Die Showtanzgruppe Apassiodanza ist mit ihren Tänzen und Kostümen immer wieder ein Blickfang für das Publikum. Am Samstag, 28. März, laden sie zum zehnten Showtanzwettbewerb in die Mehrzweckhalle nach Peterzell ein. | Bild: Sprich, Roland

Die Tanzfreude der Frauen von Apassiodanza hat mittlerweile viele Nachahmer gefunden. Beim Turnverein gibt es mittlerweile fünf Kindertanzgruppen, in denen rund 100 Kinder ab fünf Jahren aktiv sind. Auch sie freuen sich, wenn sie ihr Können bereits beim Showtanznachmittag und ebenfalls außer Konkurrenz zeigen dürfen. Da bei den Gruppen mit einer Vielzahl von Besuchern gerechnet wird, sind die Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche zeitlich aufgeteilt (siehe Infokasten).

Die Tänze der Showtanzgruppe Apassiodanza punkten nicht nur mit kreativer Choreografie. Sie erzählen immer auch eine Geschichte. | Bild: Sprich, Roland

Beim Showtanzwettbewerb Ende März werden dann zehn Tanzgruppen antreten, darunter Teams aus Furtwangen, Singen und Köndringen. Eine Fachjury bewertet dabei unterschiedliche Kriterien, unter anderem Choreografie, Vielfalt und Technik. Aber auch auf Präzision, Ausstrahlung und Wirkung auf das Publikum sowie auf Kreativität und Kostüme achten die Experten.