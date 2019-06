Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter an einem in der Industriestraße geparkter orangefarbenen Ford Ranger Pick-Up am Dienstag oder Mittwoch vergangener Woche alle sechs Radmuttern der hinteren rechten Felge gelöst. Dies teilte die Polizei jetzt mit. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Möglicherweise haben Passanten an dem auffälligen Fahrzeug verdächtige Personen beobachtet. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 0 77 24/9 49 50.