22 Sitze gibt es in der Bergstadt, auf gleich sieben davon werden für die nächsten fünf Jahre neue Kandidaten Platz nehmen.

Ökologisches Denken fördern

Neu im Gremium der Bergstadt sitzt Dirk Schmider, der mit der neu gegründeten Grünen Liste zur Gemeinderatswahl angetreten ist. Der 51-jährige Familienvater von zwei Kindern ist Diplom-Ingenieur und arbeitet als akademischer Mitarbeiter an der Hochschule Furtwangen.

Dirk Schmider | Bild: Michael Stifter - Photography &

Für ihn ist die Wahl zum Stadtrat ein „positives Ergebnis“.Grund zur Freude hat Schmider auch deshalb, weil neben ihm noch zwei weitere Kandidaten der Freien Grünen Liste den Sprung an den Ratstisch geschafft haben. „Wir haben das erste Ehepaar in den Gemeinderat gebracht“, freut sich Schmider über den Erfolg von Axel und Kirsten Heinzmann. Nun gelte es, im Gemeinderat das Thema Ökologie ins Bewusstsein zu rufen. „Was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wollen wir nun umsetzen“, erklärt Schmider.

St. Georgen Freude und Enttäuschung bei den Parteien nach der Gemeinderatswahl Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinsam die Ziele umsetzen

Axel und Kirsten Heinzmann werden für die nächsten fünf Jahre an der Seite von Dirk Schmider kommunalpolitisch aktiv sein. Das Ehepaar konnte insgesamt 4041 Stimmen auf sich vereinen. War Axel Heinzmann vor gut 15 Jahren schon einmal als Kandidat auf einer Liste für das Gremium der Bergstadt – damals für Bündnis 90/Die Grünen –, war es für seine Frau Kirsten ein Novum.

Axel Heinzmann | Bild: SK

Über die gemeinsame Wahl in den Stadtrat konnten sie sich als Partner füreinander freuen: „Umso besser, ist doch optimal“, fasst Axel Heinzmann seine Gedanken über die Wahl von ihm und seiner Frau zusammen. Der 51-Jährige arbeitet als Medieninformatiker, seine ebenfalls 51 Jahre alte Ehefrau als Servicemitarbeiterin. Gemeinsam haben sie drei Kinder, die bereits erwachsen sind. Im Gemeinderat möchten beide die Themen, die sich die Freie Grüne Liste gesetzt hat, umsetzen.

St. Georgen Stimmenkönige, Verlierer und eine neue Fraktion: Hintergründe zur Gemeinderatswahl Das könnte Sie auch interessieren

Kirsten Heinzmann | Bild: SK

Darunter fällt zum Beispiel eine nachhaltige Stadtentwicklung sowie eine giftfreie Gemeinde, also der Verzicht von Pestiziden auf kommunalen Flächen, so Heinzmann. Dass beide als Ehepaar im Gemeinderat sitzen, stellt nach der Gemeindeordnung kein Problem dar, solange die Entscheidungen dem Ehepartner keine unmittelbaren Vor- oder Nachteile bringen.

Meinung Kommentar zur Kommunalwahl: Der Gemeinderat wird bunter von Kevin Rodgers Das könnte Sie auch interessieren

Innenstadtsanierung hat Vorrang

Hat es bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014 noch nicht für den Vorsitzenden der Freien Wähler, Marc Winzer, gereicht, konnte er sich dieses Mal mit 3255 erreichten Stimmen und dem zweiten Platz bei den Freien Wählern einen Sitz am Ratstisch sichern.

Marc Winzer | Bild: SK

Winzer, von Beruf Entwicklungsingenieur in der Automobilbranche, ist seit 2018 Vorsitzender der Freien Wähler in der Bergstadt. Der 51-Jährige ist verheiratet, hat drei Kinder und betreibt in seiner Freizeit Ausdauersport. Winzer ist als Mitglied in der Bürgerstiftung aktiv und möchte sich in den nächsten fünf Jahren besonders für die Kernstadtsanierung und die Stärkung der Freizeitangebote einsetzen.

Für ihn ändert sich 2019 viel

Zum ersten Mal bei der Kommunalwahl angetreten ist der 30-jährige Kai Noel, der auf Anhieb mit einem guten Ergebnis gewählt wurde. Der Physiotherapeut und Vater eines Kindes, der sich erst in diesem Jahr in der Bergstadt selbstständig machte, konnte die Wähler von sich überzeugen – aus dem Stand heraus erreichte er 3033 Stimmen und hatte bei den Freien Wählern die drittmeisten Stimmen. Nun wird er in der kommenden Legislaturperiode die kommunalpolitischen Themen mitbestimmen.

Kai Noel | Bild: SK

„Es hat mich sehr gefreut“, sagt Noel über seine Wahl. Beinahe alle 30 Minuten habe er die Internetseite mit der Auszählung aktualisiert, lässt er den Montag revue passieren. „Ich habe selber nicht gedacht, dass beim ersten Mal so viele Stimmen bekommen werde.“ Mit Blick auf die kommende Amtszeit stehe bei ihm die Innenstadtsanierung im Vordergrund, aber auch Themen wie Klima- und Umweltschutz sowie Schulen. „Mich freut es, dass junge Leute auf die Straße gehen.“

St. Georgen Das sind die St. Georgener Ortschaftsräte für die nächsten fünf Jahre Das könnte Sie auch interessieren

Wirtschaftlichkeit sicherstellen

Neu im Stadtparlament ist auch Beate Rodgers. Die 57-Jährige, die bereits 2014 für die CDU kandidiert hat, leitet seit 2007 einen ambulanten Pflegedienst. Angefangen hat sie mit einer guten Hand voll Mitarbeitern, inzwischen sind es 45. Mit ihrer Wahl hatte sie nach eigenen Angaben nach den CDU-Ergebnissen bei der Europawahl nicht mehr gerechnet.

Beate Rodgers | Bild: privat

Umso größer ist nun die Freude, dass es dann doch noch mit einem Ratssitz geklappt hat. Die Mutter von vier Kindern und zweifache Großmutter ist die einzige Frau in der Fraktion. Im Gemeinderat möchte sie ein Auge auf die Finanzen haben. „Mir ist wichtig, dass die Gemeinde bei den anstehenden Großprojekten wirtschaftlich handelt“, erklärt Rodgers am Dienstagnachmittag. Außerdem möchte sie sich für mehr Kinder- und Jugendprojekte, eine gute Ausstattung von Schulen und Kindergärten und für die Belange von Senioren einsetzen.

Ein alter Bekannter

Nicht wirklich ein neues Gesicht, sondern vielmehr ein alter Bekannter aus kommunalpolitischer Sicht, ist der 66-jährige Peter Fichter, der für die SPD ins Stadtparlament einzieht. Peter Fichter, Geschäftsführer bei der Firma Lauble und Fichter, ist zwar mit 1414 erhaltenen Stimmen neu am Ratstisch, hat dort jedoch schon Erfahrungen sammeln können.

Peter Fichter | Bild: SK

Und das nicht gerade wenig, im Gegenteil: So gehört Peter Fichter zu den kommunalpolitischen Urgesteinen in der Bergstadt. 1997 zog er für die Sozialdemokraten in den Gemeinderat ein und hielt sein Mandat dort bis 2014. Seit 2004 sitzt er außerdem im Peterzeller Ortschaftsrat. Anfang 2018 bekam er von Bürgermeister Michael Rieger die Ehrennadel des Gemeindetages verliehen, die kommunalpolitisches Engagement auszeichnet. Mit seiner Wahl zum Stadtrat wird der 66-Jährige nun fünf weitere Jahre auf sein Konto addieren können.