Mit einer vollen Kandidatenliste treten die Freien Wähler des Wahlkreises 4, St. Georgen, Triberg, Schonach und Schönwald, bei der Wahl zum Kreistag am Sonntag, 26. Mai, an. Bei der Nominierungsversammlung in St. Georgen wurden neun Kandidaten nominiert. Darunter zwei der derzeit drei amtierenden Kreistagsmitglieder.

Froh um "so gute Kandidaten"

Marc Winzer, Vorsitzender der Freien Wähler St. Georgen, sagte, es sei schwerer denn je, Kandidaten zu finden. "Umso erfreulicher ist es, wenn man dann so gute Kandidaten hat."

Bedauern über das Zögern vieler Bürger

Kreisvorsitzende Ampola Rodriguez-Schneider bedauert, dass viele Bürger davor zurückschreckten, sich für ein kommunalpolitisches Amt als Kandidat zur Verfügung stellen zu lassen. "Viele verwechseln Kommunalpolitik mit Politik auf Bundesebene", sagt Rodriguez-Schneider. Auch findet sie es schade, dass viele Unternehmer nicht Position bezögen aus Angst, dem Unternehmen zu schaden.

Das sind die Bewerber:

Die Mitglieder wählten folgende Kandidaten: Michael Rieger, St. Georgen, 58, Bürgermeister. Jörg Frey, Schonach, 53, Bürgermeister. Klaus Nagel, Triberg, 58, Realschullehrer. Erwin Müller, St. Georgen, 64, Geschäftsführer im Ruhestand. Wilhelm Hahn, Schonach, 35, Geschäftsführer. Karola Erchinger, St. Georgen, 59, Nachbarschaftshelferin. Albert Haugg, Schonach, 60, Diplom-Ingenieur. Klaus Lauble, St. Georgen-Peterzell, 52, Industriemechaniker. Gabriele Elsässer, St. Georgen, 66, Maschinenbautechnikerin im Ruhestand.