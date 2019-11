Dass man auch ein gesellschaftlich schwieriges Thema locker verpackt und mit einem literarischen Augenzwinkern präsentieren kann, bewies die Buchautorin Martina Bergmann. Sie schildert in ihrem Debütroman das Zusammenleben mit einer an Demenz erkrankten Frau. Bei den St. Georgener Literaturtagen stellte sie ihr Buch in der Bergstadt vor – witzige und skurrile Momente inklusive.

Ungewöhnliche Konstellation

Martina Bergmann ist weder Medizinerin noch Psychotherapeutin oder Alltagsbegleiterin. Sie wurde im zweiten Berufsleben Buchhändlerin. Und rutschte mehr oder weniger zufällig in eine Situation, die man unter der Rubrik „Geschichten, die das Leben schreibt“ ins Bücherregal einordnen kann. In ihrem autobiografischen Roman „Mein Leben mit Martha“ schildert die Romandebütantin ihre Erlebnisse als zunächst kümmernde Bekannte und später Betreuerin einer an Demenz erkrankten Frau. Den gespannt lauschenden Zuhörern im Ökumenischen Zentrum erörterte sie zunächst, wie es zu dieser ungewöhnlichen Konstellation kam.

Geschichte nimmt ihren Lauf

Begonnen hat alles, als eines Tages ein älterer Herr in ihrer Buchhandlung auftaucht. Die beiden freunden sich an. Als der ältere Herr nach einem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert wird und er ihren Namen als „einzige Verwandte“ angibt, nimmt die Geschichte ihren Lauf. Martina Bergmann kümmert sich um den älteren Herrn und lernt so auch dessen Haushälterin und frühere Assistentin Martha kennen. Später stirbt der ältere Herr an einer Krebserkrankung – in dem Bewusstsein, dass seine Haushälterin bei Martina Bergmann in guten Händen ist. Denn Martha ist an Demenz erkrankt.

Mit feinem Humor

Martina Bergmann schildert skurrile Situationen, die sie mit Martha aufgrund deren Demenzerkrankung erlebt, ohne die Protagonistin zu verunglimpfen oder lächerlich zu machen. Mit feinem Gespür und ebenso feinem Humor erzählt sie aus dem Leben ihrer Lebensgemeinschaft, die das Schicksal zusammen geführt hat. So entlockt ihre Beschreibung, dass Martha, die früher als Assistentin des Verstorbenen gearbeitet hat, am Telefon grundsätzlich „auf dem Sprung nach Moskau ist“, den Zuhörern ein Schmunzeln. Bergmann schildert aber auch den bürokratischen Aufwand, bis sie für Martha, mit der sie weder verwandt noch sonst in einer familiären Beziehung steht, die Betreuung übernehmen durfte. Doch die Sachbearbeiterin beim zuständigen Amt bringt viel Verständnis auf und das Verfahren geht letztendlich unkompliziert über die Bühne.

Mut nicht verlieren

Martina Bergmanns Roman „Mein Leben mit Martha“ gibt keine Ratschläge im Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen. Es ist vielmehr ein Mutmachbuch für Angehörige, dass man trotz der schweren Krankheit den Mut nicht verlieren und manches mit einem gewissen Humor nehmen sollte.

Die nächsten Termine

Die nächste Veranstaltung der St. Georgener Literaturtage ist am kommenden Donnerstag, 7. November. Dann präsentiert der Hamburger Cartoonist Tobias Vogel eine Strichpersonen-Lesung. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadtbibliothek. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 15. November, findet im Theater im Deutschen Haus noch ein Literaturabend mit der Buchkritikerin Karla Paul statt. Dieser beginnt um 19 Uhr, Einlass ist aber bereits ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf acht, an der Abendkasse zehn Euro. (spr)