Es dürfte die Sensation der diesjährigen Fasnachtssaison in St. Georgen werden: Heiner Bauknecht, Büttenredner und Meister des geschliffenen Wortes, wird nach mehr als 25-jähriger Abstinenz als Fasnachtsredner am schmotzigen Donnerstag beim Maskenball in der katholischen Unterkirche noch einmal etwas aus seinem Fundus zum Besten geben.

Der Auftritt in der Unterkirche hat für Heiner Bauknecht eine ganz besondere Bedeutung. „Ich feiere hier ein halbrundes Jubiläum“, sagt er und schmunzelt. Vor genau 55 Jahren, an der Fasnet 1964, stand er zum ersten Mal auf genau dieser Bühne in der damals neuen Unterkirche und unterhielt die Besucher des Fasnachtsballs mit seinen Geschichten. Seither sind unzählige Auftritte an St. Georgener Fasnachtsveranstaltungen dazu gekommen. Viele Jahre, zuletzt 1992, stand er beim Bütteg’schwätz der Narrenzunft in der fastnächtlichen Bütt und glossierte das Stadtgeschehen mit spitzer Zunge.

Was genau er vortragen wird, verrät Heiner Bauknecht noch nicht

Eine Büttenrede wird es allerdings nicht werden, was Heiner Bauknecht beim Maskenball in der Unterkirche dem närrischen Publikum präsentieren wird. Was genau er vortragen wird, will er nicht im Detail verraten, um die Spannung für die Besucher aufrecht zu erhalten.

Ein wenig umreißt der scharfzüngige Büttenredner mit großer Heimatverbundenheit dann doch, was er vorhat. Und holt dazu etwas aus. Als Student war Heiner Bauknecht in einer Studentenverbindung, der er heute noch angehört und die sich bis heute noch regelmäßig trifft. Während die normalen Zusammenkünfte reine Männersache sind, sind beim jährlichen Stiftungsfest auch die Frauen eingeladen. Hier ist es üblich, eine so genannte Damenrede auf die anwesenden Damen zu halten. Um solche Damenreden dürfte es denn auch gehen bei dem Auftritt an der Weiberfasnet in der Unterkirche.

Gesundheitszustand lässt keine klassische Büttenrede zu

Den Impuls, nach so vielen Jahren noch einmal etwas an der Fasnet vorzutragen, bekam Heiner Bauknecht von seinem langjährigen Freund Bruno Wendt. Auch er war einst ein gern gehörter Redner beim Bütteg’schwätz. Wendt, der in Schwäbisch Hall lebt, schickte seinem Freund Heiner zu dessen 80. Geburtstag im vergangenen Jahr sein neues Werk „Rentnerdasein“: „Das hat bei mir den Impuls ausgelöst, noch einmal etwas vorzutragen.“ Dass es keine Büttenrede im klassischen Sinne werden wird, liegt dabei nicht an mangelnden Themen. „Davon gäbe es mehr als genug“, sagt Bauknecht. Doch sein Gesundheitszustand lasse das Ausarbeiten einer neuen Bütt, in der er das lokale Geschehen auf die Schippe nimmt, nicht mehr zu.

Aber ob neue Büttenrede oder einen anderen Vortrag aus seinem reichhaltigen Schaffen, das Heiner Bauknecht unter anderem in seinem Buch „S wird so gsi sii“, auf hochdeutsch „Es wird so gewesen sein“, veröffentlicht hat, auf eines dürfen sich die Besucher beim Maskenball auf jeden Fall freuen: auf einen intelligent-witzigen Wortbeitrag mit Tiefgang des Meisters des geschliffenen Wortes. Und dann schwingt in der freudigen Ankündigung doch auch ein wenig Wehmut mit: „Aller Voraussicht nach wird es der letzte öffentliche Auftritt sein.“