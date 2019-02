Versicherungen, Altenpflege oder doch lieber ein Studium? Nach dem Schulabschluss haben junge Menschen die Qual der Wahl und müssen entscheiden, wie ihre berufliche Zukunft aussehen soll. Das ist meist gar nicht so einfach, denn die Anzahl der potenziellen Ausbildungsberufe und Studiengänge ist groß. Eine Orientierungshilfe bietet die Stadt St. Georgen mit ihrer Berufs- und Ausbildungsmesse, die in diesem Jahr schon zum siebten Mal stattfindet.

Die ersten Vorbereitungen laufen bereits, damit sich am Freitag, 24. Mai, wieder zahlreiche Unternehmen und Institutionen in der Stadthalle präsentieren können. Obwohl der Anmeldezeitraum erst am 8. März endet, seien schon jede Menge Anmeldungen bei den Organisatoren eingegangen, teilt Melanie Reinl von der Stadtverwaltung mit. "Ich gehe davon aus, dass wir wieder rund 30 Aussteller haben werden", so Reinl. Diese Anzahl sei seit Jahren relativ konstant.

Messe soll sowohl Schülern als auch Firmen helfen

Die Messe ist für beide Seiten von großem Nutzen: Zum einen gibt sie den Schülern die Möglichkeit, sich umfassend darüber zu informieren, welche Berufe für sie infrage kommen. Zum anderen dient sie aber auch Arbeitgebern aus Handwerk, Industrie, Handel und Dienstleistungen, die qualifizierte Nachwuchskräfte suchen. "Für die Unternehmen ist das eine wichtige Gelegenheit, um auf sich aufmerksam zu machen und erste Kontakte zu möglichen Bewerbern herzustellen", erklärt Melanie Reinl.

Das komme auch der Stadt entgegen, die den Industriestandort stärken und junge Menschen dazu motivieren möchte, in St. Georgen zu bleiben. "Dass der Bedarf an Auszubildenden und Fachkräften auch hier bei uns vorhanden ist, sieht man ja an der Resonanz auf die bisherigen Ausgaben der Berufsmesse", sagt Reinl. Wie viele freie Ausbildungsplätze es aktuell in St. Georgener Unternehmen gibt, könne sie jedoch nicht sagen.

Die Berufs- und Ausbildungsmesse (BAM) in der Stadthalle St. Georgen ist am Freitag, 24. Mai, von 9 Uhr bis 17 Uhr für alle interessierten Schüler und Eltern geöffnet. Für Bewirtung wird ebenfalls gesorgt.