Die Langlauf-Wettkampfs-Saison hat begonnen. Noch liegt zwar kein Schnee, aber die Sportler vom Skiverein St.Georgen bereiten sich schon fleißig auf den anstehenden Winter vor. Das erste Leistungsmessen der Saison mit den anderen Vereinen aus dem ganzen Schwarzwald fand am vergangenen Sonntag in St.Peter statt. Hier wird Jahr für Jahr ein Geländelauf ausgetragen, der zu der SV-Cup-Langlaufserie zählt. Der Geländelauf war gespickt mit verschiedenen Übungsstationen, die bewältigt werden mussten. Beim Ballwurf, Dartwurf sowie beim Reifenrollen und beim Rückwärtslaufen konnten die Kinder zeigen, was sie können.

Schöne Erfolge

Dieses Jahr kann sich der Verein über ein paar neue, motivierte junge Sportler freuen, die sich zum Teil auch schon dem Wettkampf stellten. So konnte der jüngster Starter des Vereins, Jonas Hantmann, mit einem sechsten Platz punkten. Lena Rothfelder kam in ihrer sehr stark besetzen Klasse auf den neunten Platz, Simon Steidle wurde Zwölfter. Simon Schneider kam souverän als Zweiter ins Ziel, Nils Klausmann kam in derselben Klasse auf den siebten Platz.

Auf dem Rollski

Am Tag der Deutschen Einheit traf sich die Langlauffamilie in Seebach zu einem Rollski-Berglauf, der ebenfalls zur SV-Cup-Serie gehört. Die anspruchsvolle, 7,5 Kilometer lange Berglaufstrecke wurde in freier Technik ausgetragen. Die Sportler bekamen vom Veranstalter jeweils die baugleichen Skiroller gestellt. Damit wird sichergestellt, dass alle Sportler das gleiche Material und somit auch die gleiche Rollergeschwindigkeit haben. Auch hier konnten sich einige Sportler aus der Bergstadt positiv in Szene setzen. Nils Klausmann kam in der Schülerklasse 15 sicher als Siebter ins Ziel. Jannik Pfaff schaffte es in der U18 als Dritter sogar aufs Podium.

Vorfreude auf den Winter

Nun geht die letzte und wichtigste Phase des Vorbereitungstrainings los. Die Trainingseinheiten werden intensiver, und die Sportler fiebern dem Schnee entgegen und somit hoffen alle Langlauffreunde auf einen frühen, schneereichen und schönen Winter.