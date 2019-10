Roter Teppich, Premierenfieber und Hochspannung auf der Leinwand: Nachdem der Mystery-Thriller „Ingenium“ des aus St. Georgen stammenden Filmemachers Steffen Hacker auf zahlreichen internationalen Filmfestivals, unter anderem in Paris, etliche Preise gewonnen hat, wurde der Film, der zu einem kleinen Teil auch in St. Georgen gedreht wurde, nun endlich in der Bergstadt gezeigt. Inklusive eines Blicks hinter die Kulissen beim Dreh und einer großer Premierenfeier im Anschluss.

Dass die Bundeshauptstadt Berlin von der kleinen Schwarzwaldstadt St. Georgen „gedoubelt“ wird, das gibt es nur im Film. Und zwar in jenem von Steffen Hacker. Wie er bei der Bergstadtpremiere vor rund 80 geladenen Gästen, darunter etlichen Mitwirkenden aus St. Georgen, sagte, sei er auf der Suche nach einem passenden Schauplatz für eine psychiatrische Anstalt auf das alte Krankenhaus aufmerksam geworden.

Nach dem Film holt Regisseur Steffen Hacker (Dritter von rechts) neben Hauptdarstellerin Esther Maaß (Zweite von rechts) die St. Georgener Komparsen an die Bühne. Von links Corsin Kleiner, Elisa Kleiner, Ute Scholz, Roland Elsner, Barbara Laule, und Benito Rodriguez. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

„Wir haben Kliniken in Stuttgart und Berlin angefragt, aber als die hörten, dass wir rennen, schießen und Sachen zerstören wollen, haben die die Türen ganz schnell wieder zugemacht“, verriet der Filmemacher. In St. Georgen habe man sein Anliegen von Anfang an wohlwollend unterstützt. „Da konnte ich sogar mit dem Bürgermeister persönlich sprechen“, war Steffen Hacker ganz erstaunt.

Sie freuen sich, dass der Mystery-Thriller auch in St.Georgen, wo er zu einem Stückchen gedreht wurde, gut ankam. Steffen Hacker und Esther Maaß. | Bild: Sprich, Roland

Für zwei Tage im Frühjahr 2015 wurde das zu diesem Zeitpunkt bereits leer geräumte Krankenhaus unter Mithilfe zahlreicher helfender Hände, darunter seine Familie und Freunde, und mit extra dafür angekarrten Requisiten in eine düstere Anstalt verwandelt.

Nach dem Film feiern die Premierengäste am kalten Büffet. | Bild: Sprich, Roland

Mit Spannung verfolgte das Premierenpublikum den 90-minütigen Thriller, der hauptsächlich in Berlin spielt. Von der Handlung soll nicht zu viel verraten werden. Nur so viel: Es geht um eine junge Frau, ein geheimnisvolles Foto und ein sehr dunkles Geheimnis. Der 90 Minuten dauernde Thriller ist vollgepackt mit Actionszenen und Spezialeffekten. Die Szenen, die im St. Georgener Krankenhaus gedreht wurden, sind wichtige Schlüsselszenen.

Hier sucht Hauptdarstellerin Esther Maaß als Felicitas ihre Freundin aus Kindheitstagen Natascha, gespielt von Judith Hoersch. Die besondere Aufmerksamkeit lag bei den spektakulär gefilmten Verfolgungsszenen, in denen Hauptdarstellerin Esther Maaß vor Ärzten und Pflegepersonal, allesamt von St. Georgener Mitwirkenden gemimt, davon läuft.

Im Film verfolgt er sie als grimmig dreinschauender Pfleger. Bei der Bergstadtpremiere von „Ingenium“ verstehen sich Hauptdarstellerin Esther Maaß und Roland Elsner blendend. | Bild: Sprich, Roland

Was im Film wenige Augenblicke dauert, nahm bei den Dreharbeiten zwei ganze Tage in Anspruch. Tage, an die sich die St. Georgener Mitwirkenden heute noch gerne erinnern. „Ich hatte tagelang Muskelkater vom dauernden den Gang entlang rennen“, erinnert sich Roland Elsner, der einen finster dreinblickenden Pfleger spielt. Für Elisa Kleiner, die eine Patientin spielt, die im Rollstuhl sitzt, bleich geschminkt und mit zerzausten Haaren, war es „interessant, wie lange man für eine einzelne Szene braucht.“

Barbara Laule im Gespräch mit Steffen Hacker. Für den Film stellte sie ihre Villinger Altbauwohnung gerne zur Verfügung. Und taucht auch selbst kurz in dem Film auf. | Bild: Sprich, Roland

Und Barbara Laule, die ursprünglich nur ihre Villinger Altbauwohnung für eine Szene zur Verfügung stellen wollte, und sich kurzerhand in der Rolle einer finsteren Verfolgerin wiederfand, war es „megaspannend, einen Einblick in das Filmgeschäft zu bekommen und zu erleben, wie es an einem Set zugeht.“

Nach dem Film, für den das Publikum begeisterten Applaus spendete, gab es eine launige Premierenfeier, bei denen sich Gäste und Filmemacher über den Film austauschten, der mit einem furiosen Finale endet.

Der Film

Der Film „Ingenium“, an dem neben Steffen Hacker auch dessen Bruder Peter sowie der ebenfalls aus St. Georgen stammende Benjamin Nolde als Kameramann mitgewirkt haben, soll nächstes Jahr auf Blue-Ray-DVD erscheinen. Zudem steht Hacker mit Streamingdiensten in Verhandlung. So könnte der Film ab 2020 auch bei Anbietern wie Netflix laufen. Steffen Hacker ist Werbefilmer, der gemeinsam mit Partner Alexander Kiesl das Regie-Duo Alex & Steffen bildet. Bei den vielen internationalen Aufträgen bleibt wenig Zeit für eigene Geschichten. So hat Hacker für sein eigenes Spielfilmdebüt sechs Jahre gebraucht. Der Film hatte nur ein geringes Budget, Geld hat auch für die Ausstattung gefehlt, so hat Hacker vieles am Computer ausgetüftelt. (spr)