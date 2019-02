Von allen Seiten wird uns nur noch das Schönste, das Neuste, das Beste und das Tollste um die Ohren gehauen – das gute alte Mittelmaß ist offenbar klammheimlich ausgestorben.

Schaltet man das Radio ein, darf man grundsätzlich dem „besten Musikmix“ lauschen – zeitgleich auf drei verschiedenen Sendern mit völlig unterschiedlichen Songs. Welcher Rundfunkanstalt soll man also noch glauben, wenn sie ihre Mischung als „den besten Musikmix“ ankündigt? Ähnlich ist es im Fernsehen, wo auch nur noch „die größten Blockbuster aller Zeiten“ gezeigt werden.

Überall gibt es nur noch "die beste Qualität", "das günstigste Angebot" und "die größte Auswahl" – wir sind umgeben von Superlativen. | Bild: Christian Jung, stock.adobe.com

"Vollendet veredelter Spitzenkaffee"

Und am schlimmsten – und hier ist der Superlativ tatsächlich mal angebracht – ist es in der Werbung. Da jagt ein „bestes Angebot“ das nächste, die „größten Rabatte“ sollen noch mehr Kunden locken und generell sind Produkte nicht mehr einfach nur gut, sondern mittlerweile natürlich „supergeil“. Den Höhepunkt der dekadenten Lifestyle- und Marketingexzesse bilden Formulierungen wie "vollendet veredelter Spitzenkaffee mit dem vollkommenen Verwöhnaroma". Klingt unglaublich – ist es auch. Denn letztlich ist das, was hier wie ein Wunderelixier aus himmlischen Quellen angepriesen wird, eben doch nur ein simpler Filterkaffee.

Ohne Superlativ ist alles Mittelklasse

Doch was in der Werbung anfing, hat inzwischen immer weitreichendere Folgen. Durch diese inflationäre Verwendung des Superlativs ändert sich allmählich unser alltäglicher Sprachgebrauch. Wenn wir heutzutage ein Kleid einfach nur als "schön" bezeichnen, statt es "spitze", "klasse" oder "mega" zu finden, vermittelt das gleich so einen gewissen Touch von Mittelklasse und hat fast schon einen faden Beigeschmack. Und wenn man eine Person "nett" nennt, wird das kaum noch als ernst gemeintes Kompliment verstanden. Stattdessen hört man oft die beleidigte Antwort "Na vielen Dank, nett ist die kleine Schwester von sch...".

Hoffen wir also, dass diese – nennen wir es mal – Superlativierung nicht noch weiter fortschreitet. Denn wenn bald alles nur noch super, hammer und mega wäre, würde es doch auch irgendwie langweilig. Und das wäre wirklich das Allerallerschlimmste.