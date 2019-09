Ein bissel Oktoberfeststimmung, ein paar Gänsehautmomente auf Wunsch, ganz viel Sonnenschein und gut gelaunte Gäste – beim Pfarrfest rund um die katholische Kirche war für jeden Besucher etwas geboten. Es war das erste Fest ohne Pfarrer, nachdem Paul Dieter Auer vor wenigen Wochen in den Ruhestand ging. Ganz ohne geistlichen Beistand fand das Pfarrfest aber dennoch nicht statt.

Zahlreiche Besucher genießen bei strahlendem Sonnenschein das Pfarrfest der katholoschen Seelsorgeeinheit. | Bild: Sprich, Roland

Die Herbstsonne lachte vom tiefblauen Himmel, als die katholische Seelsorgeeinheit am Sonntag zu ihrem Pfarrfest einlud. Nach dem Gottesdienst, der von Kindern des Kindergartens St. Benedikt musikalisch mitgestaltet wurde, ging es auf dem Kirchplatz, im Franziskusgarten sowie in der Gewerbehallenstraße hoch her.

Die Besucher konnten sich bei Weißwurst und Brezel ein bisschen in Volksfeststimmung versetzen. Das Mittagessenangebot lockte zahlreiche Gäste an, die sich die angebotenen Steaks, Bratwürste oder vegetarische Burger schmecken ließen. Die Stadtmusik St. Georgen lieferte die musikalische Unterhaltung dazu.

Dank zahlreicher Helfer wie Jürgen Hodler, wird das Fest für Besucher zum Genuss. | Bild: Sprich, Roland

Der Kindergarten gestaltete für die kleinen Besucher eine Spielstraße mit verschiedenen Stationen. Furchtlose Kinder und Erwachsene konnten sich in der legendären Geisterbahn eine Portion Grusel abholen.

Auch für die kleinen Besucher gab es ein abwechslungsreiches Programm. Hier zeigt die kleine Hilda, das sie schon richtig gut Wäsche aufhängen kann. | Bild: Sprich, Roland

Wenngleich die Seelsorgeeinheit seit kurzem ohne Pfarrer dasteht, so ist die Gemeinde nicht ohne seelsorgerischen Beistand. Vikar Christian Hess übernimmt bis Mitte November die Pastoralarbeit als Kooperator. Der Vikar mischte sich selbstverständlich beim Pfarrfest und die Besucher und war begeistert. „Dieses Fest ist toll. Es ist fantastisch, was die Leute hier auf die Beine stellen und mit welchem Engagement sie hier für ihre Gemeinde im Einsatz sind. Dazu dieses grandiose Wetter, einfach super.“

Der Vikar stellte am Nachmittag zudem seine Fähigkeiten als Auktionator unter Beweis, als bei einer Versteigerung einige Flohmarktraritäten unter den Hammer kamen.