Hinter einem bodenlangen grauen Plastikvorhang hat sich im St. Georgener Hallenbad zwei Wochen lang, weitgehend unbeobachtet von den Badegästen, eine Prüfung der besonderen Art abgespielt. Es ging um dicht oder nicht dicht. Genauer: Es ging um das neue Kinderbecken, das nach einem Baufehler seit September vergangenen Jahres gesperrt war.

Jetzt ist die Prüfung abgeschlossen und Alexander Tröndle, der Stadtbaumeister, klingt beinahe euphorisch, wenn er sagt: „Es ist dicht und es ist dicht geblieben.“ Vor einer Woche haben sie bereits die Fliesen bestellt. Nach den Pfingstferien soll es mit dem Verlegen losgehen. „Das ist recht aufwendig“, sagt Tröndle. „Gut 14 Tage wird das dauern.“

Wann das Becken wieder für die kleinen Badegäste geöffnet sein wird, steht darum auch noch nicht fest. „Es wäre denkbar“, sagt Tröndle, „dass wir noch vor der Sommerpause das Becken eröffnen“. Die Frage sei nur, ob das sinnvoll sei. Denn länger als 14 Tage könnte das Becken selbst im besten Fall nicht geöffnet sein, bevor das Hallenbad dann in die Revisionspause geht. Vielleicht wird am Ende ein Kompromiss die Lösung sein. Das Becken einfach wenn es fertig ist zur Nutzung freigeben, ohne großes Aufsehen und wenn das Bad im Herbst wieder eröffnet soll dann ein großes Event stattfinden. Allein politisch sei man sich da noch uneins, sagt Tröndle.

Neben der Eröffnungsfrage ist eine weitere wichtige Frage noch ungeklärt. Die der Kostenübernahme. Nachdem die ursprüngliche Firma nicht in der Lage war, den Fehler zu beheben, hat die Stadt eine neue Firma auf Kosten der alten Firma beauftragt. Die hat das komplette Becken zurückgebaut. Nur so konnte gewährleistet werden, dass der ursprüngliche Fehler auch ausgemerzt wird. 80 000 Euro werden die Arbeiten am Ende gekostet haben.

Die Stadt ist mit dem Geld in Vorleistung gegangen. „Das wird im Nachtragshaushalt nun auch dargestellt werden“, sagt Tröndle. Jetzt muss die ursprüngliche Baufirma nur noch bezahlen. „Vielleicht haben wir das Glück“, sagt Tröndle. „Bisher waren keine Anzeichen da, dass die Firma nicht bezahlen wird.“ Die Stadt habe außerdem eine Gewährleistungsbürgschaft und Firmen seien gegen solche Fälle auch versichert. „Man könnte sagen: Ich bin guten Mutes“, sagt Tröndle.