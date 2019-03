Es ist ein runder Geburtstag und ein Abschied zugleich. Ende Mai wird das 40-jährige Bestehen des St. Georgener Jugendhauses mit einer großen Party gefeiert. Es ist gleichzeitig die Abschiedsfeier von Jugendhausleiter Klaus Knöpfle, der in den Ruhestand geht. Derweil ist die Zukunft der Einrichtung ungewiss, da es bis jetzt keinen Nachfolger gibt.

Großes Wiedersehen

Es soll ein Wiedersehen mit den vielen Ehemaligen werden, die in den vergangenen 40 Jahren im Jugendhaus ihre Kinder- und Jugendzeit verbracht haben. "Wir haben jetzt bereits 150 Anmeldungen, wir rechnen mit 300 bis 400 Besuchern", sagt Klaus Knöpfle im Pressegespräch. Realistisch, wenn man bedenkt, wie viele tausend Jugendliche in den vergangenen 40 Jahren hier ein und aus gegangen sind.

Ein Organisationsteam kümmert sich um die Vorbereitungen für die Party, die am Samstag, 25. Mai, ab 18 Uhr steigt. Es soll eine Barbecue-Station und eine Café-Bar geben. Unterstützt wird das Helferteam von der Abiklasse des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, die den Getränkeverkauf übernimmt. Als "Reminiszenz an frühere Zeiten", wie Ute Schlegel vom Helferteam erklärt, soll es zudem die früher bei Stadtfesten beliebte Cocktailbar geben.

Die Organisatoren kramen in den Archiven nach alten Fotos, die an dem Abend auf einer Leinwand gezeigt werden. Zudem werden die drei DJs T-Bone, Twenty B und DJ Fazio, die im Jugendhaus ihre Karriere starteten und heute teilweise in großen Clubs auflegen, für die Musik sorgen. "Aber alles in verträglicher Lautstärke, die Leute sollen sich unterhalten können", wie Knöpfle betont.

"Auf jeden Fall erhalten"

Als große Abschiedsfeier für sich will der Jugendhausleiter die Party nicht ansehen, auch wenn er nur wenige Tage danach in den Ruhestand geht. Wie es mit dem Jugendhaus weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Markus Esterle, Leiter der Bürgerdienste und auch zuständig für das Jugendhaus, bestätigt auf Anfrage, dass es bislang keinen Nachfolger gibt. "Wir müssen die Stelle ein zweites Mal ausschreiben, weil wir noch niemanden gefunden haben." Esterle hoffe, dass bis zum Ausscheiden von Klaus Knöpfle ein Nachfolger gefunden wird. Er könne aber derzeit nicht ausschließen, dass das Jugendhaus vorübergehend geschlossen werden müsse. "Aber wir wollen das Jugendhaus auf jeden Fall erhalten."

Notwendigkeit immer klar

Wenn Klaus Knöpfle auf seine Arbeit als Jugendhausleiter zurückblickt, erinnert er sich an legendäre Rocknächte, Livemusik im Stadtgarten bei den Stadtfesten und an das Kinderferienprogramm. Die Notwendigkeit einer Jugendeinrichtung sei immer deutlich gewesen, die Existenz nie gefährdet. Allerdings war seine Stelle 2011 um 30 Prozent reduziert worden.

Von Anfang an dabei

Knöpfle erinnert sich daran, wie er Anfang der 1970er-Jahre als junger Bursche vom Stadtjugendring angefragt wurde, ob er nicht mithelfen wolle, einen Raum für die Jugend einzurichten. Unterhalb des heutigen Theaters im Deutschen Haus wurde ein alter Schweinestall umgebaut. So entstand die "Ferkelwiege". 1978 wurde im Roten Löwen das Jugendhaus "Eierschale" eröffnet. Klaus Knöpfle blieb vom ersten Augenblick an dabei und als die erste Leiterin bereits nach einem Jahr den Posten aufgab, bewarb sich der gelernte Elektriker auf die Stelle. Er wurde genommen und war seither "Klaus vom Jugendhaus". Das war 1982. 1986 erfolgte der Umzug an den Sommerrain. In alle den Jahren hat Klaus Knöpfle auch immer wieder Jugendlichen auf den rechten Weg geholfen.