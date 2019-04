von Maximilian Halter maximilian.halter@suedkurier.de

Der Aufforderung, am Schluss auf die Bühne zu kommen, waren viele Schüler gefolgt. Nun tanzen sie ausgelassen mit den afrikanischen Künstlern. Es ist der Abschluss eines mehrstündigen Auftritts des „Hope Theatres“ aus Nairobi vor den Klassenstufen 7 bis 10 des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) sowie einer Realschulklasse. Doch neben den afrikanischen Tanzeinlagen haben die Schüler auch etwas über Gleichheit und Fairness von dem Ensemble aus der kenianischen Hauptstadt gelernt.

Zweiter Auftritt in St. Georgen

Mit dem Stück namens „Menschenrechte und andere Kleinigkeiten" trat die aus fünf Männern und drei Frauen bestehende Gruppe auf. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass das Ensemble in St. Georgen auf der Bühne stand. „Bereits im letzten Jahr ist die Gruppe mit dem Stück 'Wasser!' bei uns aufgetreten. Das hat uns so gut gefallen, dass wir sie erneut an die Schule geholt haben", erklärt Lehrerin Michaela Conzelmann, die am TSG Englisch, Sport und evangelischen Religionsunterricht gibt und den Auftritt mit Unterstützung der St. Georgener Bürgerstiftung organisiert hat. Der Kontakt zum Ensemble wurde damals über das Fair-Trade-Schulnetzwerk hergestellt, erinnert Conzelmann sich.

"Gute Ergänzung zum Unterricht"

Der Auftritt und dessen Botschaft sei eine gute Ergänzung zum Unterricht und dem Sozialtraining, in welchem die Schüler Umgangsformen lernen und freie Meinungsäußerungen behandeln, erklärt Conzelmann. Die Themen wie Ausgrenzung oder Ungleichbehandlung transportierte die keniasche Gruppe neben afrikanischen Tänzen durch eindrückliche Theater-Einlagen, bei denen Ausgrenzungen und mangelnde Fairness deutlich dargestellt wurden – zum Beispiel in einem Fußballspiel zwischen drei Schülerinnen und dem Ensemble, bei dem das Tor der Künstler deutlich größer war. Ein unfairer Vorteil und damit ein Grund, darüber zu reden.

St. Georgen Viele Millionen werden investiert: St. Georgener Schulen stehen vor großen Veränderungen Das könnte Sie auch interessieren

Schülerinnen sprachen Missstände an

Das Bedürfnis und den Mut zu reden hatten auch zwei Schülerinnen, die auf die Bühne kamen, um Missstände anzusprechen – unter anderem zum Thema abfällige Bemerkungen über Menschen, die Hartz IV beziehen. „Das war richtig mutig“, bemerkte der Regisseur Stephan Bruckmeier anerkennend. Er hat die Theater-Gruppe "Hope Theatre" vor zehn Jahren in Nairobi gegründet und mittlerweile auch den Großteil seines Lebensmittelpunkts in die kenianische Hauptstadt verlagert. "Man kann viel von den Menschen aus Afrika lernen", erklärt der Regisseur, der derzeit mit der Gruppe auf Tour ist. Dort kenne man zum Beispiel keine Altersdiskriminierung und gehe lockerer mit solchen Themen um.

Tänze zeigen lebensbejahendes Afrika

Neben Szenen, die zum Nachdenken anregen sollen, gab es immer wieder Tanzeinlagen der Theatergruppe. | Bild: Halter, Maximilian

Deshalb sei es Bruckmeier wichtig, mit den Aufführungen – neben den wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit und Menschenrechte – auch ein lebensbejahendes Bild von Afrika zu präsentieren. "Das transportieren wir mit kurzen Szenen und Tänzen auf die Bühne", so der 56-Jährige. Gleichzeitig wolle er den Jugendlichen zeigen, dass sie für sich selbstverantwortlich sind, das sei das Konzept der Theatergruppe. Dass dieses am Ende aufging, zeigte sich auf der Bühne in der St. Georgener Stadthalle: durch eine gemeinsame tänzerische Ausgelassenheit.