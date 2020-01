Die Mehrzweckhalle in Peterzell gehörte am Wochenende den Tieren der aktiven Züchter des Geflügelzuchtvereins St. Georgen und Umgebung. Schon mit dem Eintreten ins Foyer wurden den Besuchern klar: Hier geben Gänse, Enten und Hähne den Ton an. Das muntere Geschnatter und Kikeriki war mehr als eine artgerechte Begrüßung.

Viele gute Noten

Die Tiere signalisierten, hier ist etwas los, hier gibt es etwas zu schauen. Denn viele der ausgestellten Federtiere hatten am Käfig die Bescheinigung, dass sie die Note „vorzüglich“ oder „hervorragend“ erhalten haben. Die seit Jahren nach Peterzell kommenden Preisrichter der Preisrichtervereinigung Württemberg-Hohenzollern, Martina Haas aus Schömberg im Landkreis Calw, Wilfried Stegmüller aus Gäufelden und Gerhard Stähle aus Jettingen vergaben insgesamt 17 Mal die Note „vorzüglich“ und 36 Mal „hervorragend“.

Großes Einzugsgebiet

Von Ausstellungsleiter Leo Nock war im Gespräch zu erfahren, dass der St. Georgener Geflügelzuchtverein ein überaus großes Einzugsgebiet im Schwarzwald-Baar-Kreis besitzt. Trotz der damit verbundenen Anreise zur Lokalschau sind 33 Vereinsmitglieder als Aussteller nach Peterzell gekommen.

Stolz recken die grauen Höckergänse den Kopf in die Höhe. | Bild: Werner Müller

Allein das Vorbereiten der Ausstellung bindet in der Woche vor dem Termin eine Vielzahl an Mitgliedern. Während der Ausstellung benötigen die Tiere Futter, mit dem sie vom jeweiligen Züchter versorgt werden. Nach der Ausstellung sind nochmals alle Helfer gefordert, um die Räume im Gebäude wieder zu säubern.

Alle helfen mit

Berthold Nock, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins, weiß genau, was er an den Mitgliedern hat. Er sagt, „jeder der Beteiligten übt seine Aufgabe seit Jahren aus. Alle wissen welche Handgriffe notwendig sind, um effizient zu arbeiten.“ Berthold Nock sagt weiter: „Die Lokalschau des Geflügelzuchtvereins St. Georgen gehört zu den großen Ausstellungen im Kreisverband Villingen im Badischen Landesverband der Rassegeflügelzüchter.“

Diese Schwarzwaldhaus-Voliere ist ein Schmuckstück bei der Lokalschau des Geflügelzuchtvereins St. Georgen und Umgebung. | Bild: Werner Müller

Womit der Geflügelzuchtverein St. Georgen und Umgebung punkten kann, sind die zahlreichen, vereinseigenen Volièren, in denen die Tiere zu sehen sind. Unter dem ausgestellten Geflügel sind auch 100 Tauben, paarweise in Käfigen auf der Bühne. In einem der großen Käfige ist ein Pfauenpaar ausgestellt. Ab und zu schlägt das Pfauenmännchen das Rad, was dann von den Besuchern bewundert wird.

Beliebter Streichelzoo

Die Verantwortlichen beim Geflügelzuchtverein legen Wert darauf, auch für die Kinder etwas zu bieten. Der Tisch, an dem ein Vogelhäuschen gebastelt werden kann, ist für Eltern und Großeltern eine beliebte Anlaufstelle. Beliebt bei Groß und Klein ist auch Jahr für Jahr der Streichelzoo.