Das Schwarzwald-Baar-Jahrbuch des Landkreises bildet jedes Jahr die bunte Vielfalt an interessanten Geschichten aus den Bereichen Menschen, Ereignisse, Wirtschaft, Kultur und mehr ab. In der jetzt erschienenen 44. Neuauflage des Almanach ist auch St. Georgen wieder mehrfach vertreten.

Eine Leserin blättert im neuen Schwarzwald-Jahrbuch, das auf 320 Seiten viele Geschichten aus der Region bietet. | Bild: Roland Sprich

Autor Roland Sprich beleuchtet die Unternehmensgeschichte der Firma Granacher Präzisionstechnik. Vor 51 Jahren hat sich Ewald Granacher, ehemaliger Bohrwerksdreher bei der Firma Heinemann, in der Garage seines Wohnhauses mit einer kleinen Fabrik selbstständig gemacht und produzierte elektromechanische Bauteile für die heimische Feinwerktechnik und Uhrenindustrie. Die gleichbleibend hohe Qualität seiner Produkte machte ein Luftfahrtunternehmen auf ihn aufmerksam, für das er einen Verschleißring für Hydraulikpumpen produzieren sollte. Bis heute wird dieser Verschleißring als wichtiges Bauteil in Hydrauliksystemen für die Luft- und Raumfahrt von Granacher produziert, das beispielsweise in Passagierflugzeugen, Hubschraubern und Rennwagen eingesetzt wird. Heute wird das Unternehmen von Stefan und Silke in zweiter Generation geführt. Der Geschäftsführer sieht das Unternehmen, das seit 2016 in einem 1600 Quadratmeter großen Neubau im Gewerbegebiet Hagenmoos-Engele in Peterzell produziert, mit seinen knapp 30 Mitarbeitern als „Manufaktur mit Serienfertigung.“ Mit Tochter Katharina ist bereits die nächste Generation im Unternehmen. Sohn Tobias wird ebenfalls in das Unternehmen einsteigen.

Cyber-Klassenzimmer

Vom selben Autor stammt ein Beitrag zum Thema „Digitaler Wandel; Segen oder Fluch“. In dem Beitrag wird unter anderem das Thomas-Strittmatter-Gymnasium erwähnt, wo Schüler im Cyber-Classroom mit modernen Techniken in virtuelle Welten eintauchen können. Das digitale Klassenzimmer wurde in Kooperation mit der St. Georgener Firma Imsimity entwickelt.

Gabor Richter ist Spezialist für die Verfremdungen seiner Bilder. | Bild: Richter

Ein Portrait über Gabor Richter aus Peterzell hat Autor Marc Eich geschrieben. Der 36-Jährige ist Fotokünstler, Bildretuscheur und Digital Artist. Das ehemalige Pfarrhaus der Petrusgemeinde in Peterzell hat Richter seit gut einem Jahr in ein „Haus der Ideen“ umgewandelt. Von seiner Kreativwerkstatt aus arbeitet er für große Agenturen und Unternehmen und Weltkonzerne. Seine bearbeiteten Bilder zieren Kinoplakate ebenso wie Werbeplakate für verschiedene Automarken, Coca Cola und den Europapark. Gelernt hat der geborene Zittauer, der in Villingen aufwuchs, sein kreatives Handwerk über Umwege. Am Anfang stand eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Und das, obwohl seine kreative Ader schon als Kind ihn ihm schlummerte. Später machte er eine Ausbildung zum Mediengestalter und verfeinerte sein Können bei einem Spezialisten für kreative Bildbearbeitung. Im ehemaligen Pfarrhaus kann Gabor Richter nun Beruf und Privatleben optimal miteinander verbinden.