Es liegt wohl an der Sehnsucht der Landratten, dem Ruf nach dem Meer zu folgen. Das war wohl auch bei der „Närrischen Bürgerwehr Peterzell“ der Auslöser, um als Motto des Bürgerwehrballs „Hamburg meine Perle“ auszugeben. So viele Freizeitkapitäne und Matrosen, männlich oder weiblich, hat es beim Bürgerwehrball noch nie gegeben. Andere verbanden Hamburg gleich mit Hamburgern, den runden Brötchen mit Fleischeinlage, zwischen quietschender Tomatensoße.

So herrschte bereits Stimmung pur, als Bürgerwehr-Kommandant Matthias Aberle das Publikum in der ausverkauften Mehrzweckhalle in Peterzell begrüßte. Mit stolzer Stimme erklärte er, dass 40 Leute sich am Freitag am Aufbau beteiligt hatten. Das zeigt, dass die Bürgerwehr verlässliche Mitglieder in ihren Reihen hat. Ebenso verlässlich sind Peter Fichter und Heiko Friebe, die sich die Moderation teilten.

Die Kindertanzgruppe der Engelegoaschter unter der Leitung von Janina Ganter zeigte sich von ihrer besten Seite. Es zeichnete sich ab, dass ohne Zugabe kein Entrinnen von der Bühne war. Auch die großen Engelegoaschter führte Janina Ganter zum Tanzen. Und mit Lutz Henselmann trat ein Märchenerzähler mit exzellenter Wirkung auf, um die Geschichte des Geistes lebendig werden zu lassen. Eine Erinnerung an Hans Albers lieferte Andrea Lasko. Sie parodierte Hans Albers mit seinem weltbekannten „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“.

Yvonne Dhenin stellte mit „Inas Nacht“ die Gastgruppen vor und ein stimmgewaltiger Shantychor unterstützte sie dabei. Den schlafenden Löwen in der Nacht zu wecken traute sich das Lupfegoaschder-Männerballett aus Talheim. Die Nesthexen überzeugten mit einem bravourös dargebotenen Tanz. Timo Krämer stellt Udo Lindenbergs „Reeperbahn“ mit schwarzem Hut, Sonnenbrille und Zigarre singend vor. Zur Augenweide wurde der Tanz von Apasio Danza vom Turnverein St. Georgen. Im Anschluss gab es Musik auf die Ohren mit der Guggenmusik „Bloos Arsch Peterzell“, unter der Leitung von Gunnar Fichter. Die in Schwäbisch Gmünd siegreiche Guggenmusik stellte die Halle auf den Kopf.