Michael Rieger sitzt in einem Sessel und spricht leidenschaftlich über das Stadtgeschehen. Es geht um die Innenstadt-Sanierung, die finanzielle Situation St. Georgens, die Möglichkeit einer Ringzug-Verlängerung. Themen, die den Bürgermeister schon seit Jahren umtreiben. Dass er seit drei Monaten aufgrund einer Bluterkrankung nicht arbeiten kann, merkt man ihm nicht an. Es ist auf den ersten Blick alles so, wie es immer ist.

"Das macht mich stolz"

Er und die drei Stellvertreter Joachim Kleiner, Manfred Scherer und Hansjörg Staiger haben am Donnerstag zu einem Pressegespräch eingeladen. Es ist eine besondere Situation, obwohl solche Gespräche um den Jahreswechsel eine jahrelange Tradition haben. Der Termin findet in Brigach bei Manfred Scherer statt, nicht im Rathaus, wie es sonst üblich wäre. Dorthin könnte der Bürgermeister nicht, weil sein Immunsystem geschwächt ist. Rieger will es sich aber nicht nehmen lassen, bei diesem Gespräch dabei zu sein: "Ich bedauere sehr, dass ich nicht arbeiten kann." Er vermisse es, morgens in sein Auto zu steigen und zur Arbeit ins Rathaus zu fahren. Die Chemo-Therapie, mit der er ambulant behandelt wird, findet schon bald stationär statt. "Der schwierige Teil der Behandlung liegt noch vor mir", sagt er. Es sei aber beruhigend, zu wissen, dass seine Stellvertreter und die gesamte Verwaltung gute Arbeit leisten. "Das macht mich stolz, wie das läuft. Es wäre ein Drama, wenn ich nicht wüsste, dass das funktioniert", sagt Michael Rieger.

St. Georgens Nacht-Bürgermeister

Dass das so ist, dafür sorgen derzeit unter anderem drei Herren, die trotz großer Erfahrung gerade einen ganz neuen und ungewohnten Eindruck davon bekommen, was es heißt, den Bürgermeister zu vertreten. Joachim Kleiner, der als einziger noch im Berufsleben steht, sei so etwas wie der Nacht-Bürgermeister. Tagsüber bleibe ihm schließlich keine Zeit. Am eindrücklichsten sei es gewesen, die Sitzungen des Gemeinderats zu leiten, erzählt er. "Daran habe ich mich sehr aufgerieben, das war eine enorme Belastung." Die Vorbereitung darauf, die vielen Unterschriften, die in Vertretung zu leisten sind, sind zur großen Aufgabe geworden. Eine wichtige Aufgabe haben auch Manfred Scherer und Hansjörg Staiger. Ihre Rolle sehen beide aber als sehr viel leichter an. "Wir sind Rentner, wir haben viel mehr Zeit", sagt Hansjörg Staiger. Scherer ergänzt: "Die Termine, die tagsüber stattfinden, übernehmen wir abwechselnd oder gemeinsam". Die Themen seien ihnen bekannt, schließlich engagieren sich alle drei bereits seit 20 Jahren oder mehr im Gemeinderat. "Wir sind alle keine Anfänger. Das Wichtigste ist es, den Bürgermeister zu entlasten, damit er genesen kann", sagt Staiger.

"Klar, dass sich einige sorgen"

Lange sprechen alle Beteiligten über die Aufgaben, die vor der Stadt liegen. Allen voran: die Innenstadt-Sanierung. Sie wird die Stadt sehr viel Geld kosten und den finanziellen Spielraum nahezu voll ausschöpfen. Darüber, dass diese Maßnahmen sinnvoll seien, herrsche zwar Einigkeit im Gemeinderat, trotzdem gebe es einige, die auch Sorgenfalten auf der Stirn haben. "Es ist klar, dass sich einige Gemeinderäte sorgen", sagt Michael Rieger. Trotzdem müsse dieser Schritt gegangen werden. Rieger ergänzt: "Hinterher sind sicher alle froh, dass wir es gemacht haben." Wichtig sei, so sind alle einig, dass für das viele Geld ein Gegenwert geschaffen wird. Deshalb sei auch in Ordnung, diesen Weg auf Kosten von einer großen Kreditaufnahme zu gehen. Sicherheit gebe es auf einem solchen Weg nie. "Keiner kann auf zehn Jahre vorausschauen", sagt Michael Rieger. Diese Sicherheit, unter anderem, dass die Konjunktur anhalte, könne keiner geben.

Weil er sich sicher sein kann, dass seine drei Stellvertreter und die Mitarbeiter der Verwaltung diesen eingeschlagenen Weg weitergehen, könne Michael Rieger sich nun auf seine Genesung konzentrieren. Ein Ziel für den möglichen Wiedereinstieg, falls die anstehende Behandlung gut verläuft, habe er sich auch gesteckt. "Ich möchte am 1. Mai wieder arbeiten", sagt er und schiebt hinterher: "Es wäre aber natürlich vermessen, zu sagen, dass das mit Sicherheit klappt."

