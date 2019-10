von Rüdiger Fein

Das war jetzt beeindruckend – mit dieser Erkenntnis verließen viele der etwa 40 Zuhörer, die der Einladung des Forums Pro Schwarzwaldbauern zum Erntedankgespräch gefolgt waren, die Versammlung. Das Beeindruckende an diesem Abend war der Schweizer Ökonom, Schulleiter und Buchautor Martin Ott, der seine ganz eigene Sicht auf den Umgang der Menschen und insbesondere auch der Bauern mit der Natur hat. Bereits im Vorfeld des Vortrags hatte Siegfried Jäckle, der Vorsitzende des Forums, darauf hingewiesen, dass man insbesondere im Schwarzwald von Tal zu Tal und von Berg zu Berg andere klimatische Verhältnisse vorfindet, dass die Böden unterschiedlich sind und dass man die ganze Region immer differenziert betrachten müsse. So habe man 2019 einen außergewöhnlich heißen Sommer gehabt, in dem Wiesen und Wälder auf mageren Böden natürlich zuerst unter dem Hitzestress leiden mussten.

Mehr als volle Regale

Referent Martin Ott kennt wie kein anderer das Zusammenspiel von Mensch, Natur und Wirtschaft. Er plädierte eindringlich dafür, jeden Landstrich und jedes noch so kleine landwirtschaftliche Unternehmen, jeden Bauernhof und das ihn umgebende Land einzeln zu betrachten und zu beurteilen. „Landwirtschaft ist keine industrielle Angelegenheit“, so Martin Ott, auch wenn unsere Gesellschaft den Begriff der Ernte nur noch mit vollen Regalen im Supermarkt in einen Zusammenhang bringe. „Kaum ein Mensch weiß noch, welch komplizierte Vorgänge in der Natur dahinter stehen“, tadelt Ott die Unwissenheit der Menschen, die sich nach seinen Erfahrungen doch sonst gerne mit einem großen Allgemeinwissen brüsten.

Keine Monokulturen

Eindrückliche Erkenntnisse über die Abläufe in der Natur ergab eine große Studie im Yellowstone Nationalpark in den USA, als man in den 1990er-Jahren die Abhängigkeiten einzelner, in einem Gebiet vorkommender Populationen und die Funktionsketten in der Natur erforscht hat. Eine wichtige Erkenntnis aus dieser und ähnlicher Studien lautet, dass der Mensch keinen Raubbau an der Natur machen sollte, dass Fruchtfolgen eingehalten und keine Monokulturen gepflegt werden dürften, so Martin Ott. „Der Boden wehrt sich beispielsweise, indem er Schädlinge produziert und wir erschießen diese Überbringer der schlechten Nachrichten, indem wir Pestizide spritzen.“

Der Autor vieler Bücher und Begründer neuer Landwirtschaftsschulen weiß seine Botschaft emotional und humorvoll vorzutragen und sein Publikum zu fesseln und zum Nachdenken anzuregen. Und man merkt es Martin Ott an: Es ist ihm wichtig, dass ein Umdenken stattfindet.

Besonders wichtig sei ihm, festzustellen, dass jeder Hof, auch der Schwarzwälder Bauernhof, seine eigene individuelle Nutzung haben muss. Seine Zuhörer nahmen an diesem Abend viele Anregungen und Nachdenkenswertes mit nach Hause.

Der Verein

Das Forum Pro Schwarzwaldbauern ist in St. Georgen-Oberkirnach zuhause. Siegfried Jäckle ist der Vorsitzende. Im Internet findet man den Verein unter der Adresse: https://forumproschwarzwaldbauern.de. (in)