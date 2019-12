von Renate Bökenkamp

Kein schönes, aber ein notwendiges Thema in der Adventszeit sind unabwendbare Erhöhungen von Beiträgen jeglicher Art. Vor 25 Jahren traf es die Eltern von Kindern, die in St. Georgen die kirchlichen wie städtischen Kindergärten in St. Georgen besuchen. Die Elternbeiträge sollen für ein Kind von 90 auf 95 Mark und für zwei und mehr Kinder von 136 bis 145 Mark angehoben werden. Das beschloss laut SÜDKURIER vom 10. Dezember 1994 das Kuratorium für Kindergartenangelegenheiten.

St. Georgen Vor 25 Jahren im SÜDKURIER: Als die Krankenhaus-Zukunft auf der Kippe stand Das könnte Sie auch interessieren

Das Kuratorium setzt sich aus Vertretern von Stadtverwaltung und Kirchengemeinden als Träger der Einrichtungen zusammen. Man habe, so heißt es weiter im SÜDKURIER, in den Einrichtungen höhere Betriebskosten, was auch mit einer Erhöhung der Elternbeiträge aufgefangen werden muss. Die Landeskirchen haben ihrerseits die Erhöhung schon eingeleitet, der Gemeinderat muss sie für den städtischen Kindergarten noch genehmigen.

St. Georgen Weil drei Jugendliche sich in ein Lügengespinst verstricken, landet ein harmloser Unfall vor Gericht Das könnte Sie auch interessieren

Das Kuratorium habe sich, so Bürgermeister Wolfgang Schergel und Pfarrer Gunter Storz, auch über andere Modelle der Elternbeiträge unterhalten, sie aber nicht für sinnvoll betrachtet. Die Elternbeiträge nach dem Einkommen der Familien zu staffeln, wurde abgelehnt. Man bleibe beim bisherigen Prozedere, die Beiträge innerhalb aller Kindergärten in der Stadt gleich zu halten. Pfarrer Storz erinnerte daran, dass ein Kindergartenplatz rund 400 Mark koste und die Eltern mit 95 Mark nur ein Viertel der Kosten tragen. Auch die Stadtverwaltung sieht höheren Betriebskosten entgegen, zumal durch den neuen Kindergarten in der Stadtmitte finanzielle Beteiligungen bei den Betriebskosten fällig werden.