Deswegen scharten sich etliche Helfer um den Vorsitzenden Marc Winzer (Bild oben), um in der Nähe der Stadthalle ein vorhandenes Blumenbeet neu zu gestalten.

Mit vereinten Kräften legen die Freien Wähler St. Georgen neben der Stadthalle ein neugestaltetes Blumenbeet an. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Die bisherige Bepflanzung wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite neu angelegt. Am bisherigen Ort wurden Blumensamen eingestreut. Das Saatgut beinhaltet Sorten, welche mit ihren Blüten "anziehend für Bienen sind." Vor dem Einsäen stand jedoch Handarbeit an. Auch die Nachwuchsgärtner Hannes (links) und Samuel packten mit an.