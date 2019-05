Die närrische Bürgerwehr Peterzell fiebert gleich zwei Großereignissen entgegen. Nächstes Jahr feiert die Bürgerwehrgruppe ihr 44-jähriges Bestehen. Bereits im Herbst wird das 40-jährige Bestehen der Guggenmusik Bloos-Arsch mit einem viertägigen Guggenmusikfest gefeiert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Schlager und Schräges

Genau zehn Jahre nach dem bislang letzten Guggenmusikfest krempeln die Mitglieder erneut die Ärmel hoch und lassen es auf dem Festplatz direkt an der Bundesstraße ordentlich krachen. Bei der Hauptversammlung gab der musikalische Leiter der Guggenmusik, Gunnar Fichter, erste Details bekannt. Gefeiert wird vom 13. bis 16. September in einem Zwei-Mast-Zirkuszelt. Zum Auftakt am Freitagabend gibt es eine Schlagerparty mit der Schlager- und Partyband Familie Hossa. Sie werden mit dem Publikum eine Kultreise durch die Schlagerwelt der 70er-Jahre und die Neue Deutsche Welle unternehmen. Zudem wird es mit zwei Guggenmusiken einen Vorgeschmack auf den Samstag geben und DJ Fazio wird ebenfalls auflegen.

Am Samstag wird es am Nachmittag wieder ein Streitwagenrennen für Vereine geben. Abends steht das Fest ganz im Zeichen des „Festivals der schrägen Töne“. Rund zehn Guggenmusiken werden das Zirkuszelt zum Beben bringen. Am Sonntag wird es leisere und keineswegs schräge Töne mit Blasmusikkapellen, den symbadischen Senfonikern und Sängerin Silke Vogt geben. Am Montag, 16. September, klingt das Fest mit einem klassischen Handwerkervesper, musikalisch begleitet von Sepples Musikanten, aus.

Vier Tage Vollgas

Gunnar Fichter und Bürgerwehr-Vorsitzender Matthias Aberle schworen die Mitglieder bereits ein, dass rund um das Festwochenende jede Unterstützung und jede helfende Hand benötigt werde. „Wir werden vier Tage Vollgas geben und eine tolle Party feiern“, ist Matthias Aberle bereits voller Vorfreude.

Bürgerwehrball im Zeichen des 44.

Für das 44-jährige Bestehen der Bürgerwehr im nächsten Jahr kündigte der Vorsitzende an, dass der Bürgerwehrball am 22. Februar ganz im Zeichen des närrischen Jubiläums stehen werde. Ein extra Umzug sei dagegen nicht geplant.