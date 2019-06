St. Georgen vor 1 Stunde

Blitzer am Ortsausgang in Richtung Brigach ausgewertet: Spitzenreiter war mit 127 km/h unterwegs

Nicht schlecht gestaunt hat man wohl beim Landratsamt Schwarzwald-Baar, als das Ergebnis des Blitzers ausgewertet wurde, der knapp zwei Wochen in St. Georgen am Ortsausgang in Richtung Brigach stationiert gewesen war.