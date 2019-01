Für das Haller-Areal in der Bahnhofstraße gibt es Pläne, ein Seniorenheim zu errichten. Betroffen sind die Grundstücke der Hausnummern 15 und 17. Das Konzept sollte eigentlich in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt werden. Die Diskussion dazu wurde jedoch verschoben. "Der Tagesordnungspunkt vier wird verschoben. Es gibt in dieser Sache noch zu viele ungeklärte Dinge", sagte Bürgermeister-Stellvertreter Joachim Kleiner.

Gut 7000 Quadratmeter

Soweit bereits bekannt könnte ein zweiteiliger Bau mit einer vollstationären Pflegeeinrichtung und bis zu 90 Betten entstehen. Hinzu kämen 30 Einheiten für betreutes Wohnen, wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Insgesamt käme diese Bebauungs auf eine Fläche von über 7000 Quadratmetern. Die drei- bis viergeschossige Bebauung orientiere sich an der bereits vorhandenenen Bebauung.

Hinter den Planungen steckt die MBI Real Estate GmbH aus München mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Rolf Bläsius. Dieser sollte die Planung eigentlich in der Sitzung vorstellen. Das Konzept soll nun, so sagte Joachim Kleiner, in einer späteren Gemeinderatssitzung im Februar oder März besprochen werden.

Bereits 2015 hatte es für das Haller-Areal ein Baugesuch zum Bau eines Lebensmittelmarktes gegeben. Der Gemeinderat hatte aber eine Veränderungssperre verhängt. Das Ziel war, dieses Bauvorhaben zu verhindern. Seither hatte es immer wieder Versuche gegeben, eine Bebauung auf dem Areal umzusetzen. Diese seien mehr oder weniger konkret gewesen. Eine Wohnbebauung durch Werner Wohnbau beispielsweise scheiterte an der Anzahl Bauinteressierter, so heißt es weiter in der Sitzungsvorlage des Gemeinderates.