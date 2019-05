St. Georgen – Wenn Georg Wentz an die überfluteten Flächen im St. Georgener Ortsteil Brigach denkt, weiß er, dass etwas passieren muss. Die Verursacher der Überschwemmungen beschäftigen den Brigacher Ortsvorsteher schon länger. „Es ist ein Riesenproblem“, sagt Wentz. Die Rede ist vom Biber, der in und um St. Georgen heimisch ist.

„Das ist inzwischen fast ein halber Hektar, also rund 5000 Quadratmeter Fläche, die mittlerweile betroffen ist“, erklärt Wentz. Durch den Biber, erklärt der Ortsvorsteher, würde das Wasser am Ufer übertreten und so kleinere Seen und Tümpel bilden. „Das ist unter anderem Weidefläche, die dadurch nicht mehr zu bewirtschaften ist“, ärgert sich Wentz, für den es einer Enteignung gleich komme. Hinzu kämen angefressen und gefällte Bäume, ergänzt er. Neu sei die Problematik indes nicht. Schon 2017 machte sich Wentz Gedanken um die Folgen, die durch die Tiere entstehen. Im Laufe der Zeit habe sich die Lage nicht verbessert, findet der Ortsvorsteher. „Der Biber richtet einen riesengroßen Schaden an, der immer größer wird“, behauptet er. Grund dafür, so Wentz, seien die mangelnden Fressfeinde des Bibers. So seien nach seinen Angaben „mindestens fünf bis sechs Stück“ in der Umgebung unterwegs, sehr zum Leidwesen des Ortsvorstehers. Deshalb, so fordert er, sollte man über Handlungen nachdenken. „Man sollte den Biber jagen können, so wie es bei Wildschweinen und Rehen auch möglich ist, wenn ihre Population zu groß wird“, fordert Wentz. Dabei verweist Wentz auf das Bundesland Bayern, in dem der Abschuss von Biber im Einzelfall genehmigt werden kann.

Managen statt abschießen

Anders sieht es Bettina Sättele, die Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums Freiburg, die in dieser Funktion auch für den Schwarzwald-Baar-Kreis zuständig ist. Das Thema „Abschießen“ von Bibern kommt für sie nicht in Betracht. Vielmehr versuche sie, mit ihrer Arbeit Lösungen zu finden, die eine Koexistenz ermöglicht, dem sogenannten Bibermanagement. „Wir greifen überall ein, wo es notwendig ist“, versichert Sättele.

Dem Vorwurf, es gebe zu viele Biber, widerspricht Sättele. Natürliche Fressfeinde wie der Luchs, der Wolf oder der Bär sind hier zwar nicht vorhanden, dennoch reguliere sich die Population durch den Biber selbst. „Viele Biber sterben durch ausgeführte Revierkämpfe“, erklärt Sättele. Außerdem fallen gerade im Schwarzwald-Baar-Kreis viele Biber dem Straßenverkehr zum Opfer, fügt die Biberbeauftragte hinzu. „Ich habe keine Woche ohne Tote.“ Grund hierfür sei der begrenzte Lebensraum und mangelnde Nahrung, sagt Sättele. Deshalb habe sie einen Leitfaden erstellt, in dem auch Flächen aufgeführt sind, die mit geeigneten Maßnahmen zu einem Biberlebensraum werden könnten, erklärt Sättele.

Dabei gehe es nicht darum, dass jemand seinen Hof oder Betrieb aufgeben müsse, erklärt die Biberbeauftragte. Vielmehr gehe es um abgeschnittene Flächen oder Wälder, die nicht als landwirtschaftliche Flächen taugen würden. so Sättele. Dies käme auch der Artenvielfalt zugute, denn die entstehenden Biberteiche böten neuen Lebensraum für Vögel und andere Tiere. Ein weiteres positives Beispiel: Der Damm am Klosterweiher funktioniere wie eine Bio-Kläranlage, da er Sediment filtere und die Wasserqualität steigere, so Sättele. Von Betroffenen wünscht sie sich deshalb mehr Gelassenheit: „Nicht überall und bei jedem Biber funktioniert die gleiche Maßnahme. Man muss jeden Fall individuell betrachten und sehen, welche Möglichkeiten es gibt.“ Und manchmal brauche es eben Zeit.