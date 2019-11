von Rüdiger Fein

Hier wird begutachtet, geöffnet, aufgeschraubt und gebastelt und nicht selten auch repariert. Das Reparatur Café in St. Georgen gibt es seit 2015 und der Andrang an den jeweils ersten Samstagen eines Monats ist enorm.

Gegen die Wegwerfmentalität

Es hat sich herumgesprochen, dass man in der ehemaligen Ausbildungsstätte der Firma Dual mit der heutigen Wegwerfmentalität auf Kriegsfuß steht und lieber mal Schraubenzieher und Lötkolben in die Hand nimmt, um die alte Nähmaschine oder den Plattenspieler mit Radio wieder zum Laufen zu bringen.

Spezialisten am Werk

Denn, so Wolfgang Haas, einer der Schrauber im St. Georgener Reparatur Café, „wegwerfen kann man es immer noch“. Für fast alles gibt es Spezialisten in der ehemaligen Lehrwerkstatt und zudem ist die Reparatur kostenlos. Ob ein Fahrrad defekt ist, hier kommen die Fertigkeiten von Rolf Lehmann zum Tragen oder der streikende PC, der in den Händen von Wolfgang Haas gut aufgehoben ist, wenn es reparabel ist, dann wird es gemacht.

Kaffee und Kuchen gibt es auch

Gleich nebenan, dort wo auch Kaffee und Kuchen zur Stärkung angeboten werden, misst die gelernte Schneiderin und Sozialpädagogin Irmgard Lupfer eine Bluse aus und setzt Markierungsnadeln. Die Bluse von Ursula Jehle soll wieder passend gemacht werden. Gerne würde die Trägerin der Bluse die Änderungen selbst vornehmen, aber da machen die Augen leider nicht mehr mit, gesteht die Dame und freut sich, hier im Reparatur Café Hilfe gefunden zu haben.