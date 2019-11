Sie stricken, bis die Stricknadeln glühen. Und das auch noch für einen guten Zweck. Die Damen des Handarbeitskreises sind das ganze Jahr über fleißig und stricken und häkeln, was die Nadeln hergeben. Ihr Ziel: möglichst viel Strickware herzustellen, die dann zur Weihnachtszeit für einen guten Zweck verkauft wird.

Weihnachtsstimmung das ganze Jahr

„Wir sind das Jahr über in Weihnachtsstimmung“, erklärt Carmen Weise. Sie leitet den Handarbeitskreis zusammen mit Rosemarie Bartsch. Alle 14 Tage treffen sich die Damen in der Unterkirche, um dort gemeinsam zu stricken und zu häkeln. Mützen, Schals, Handschuhe, Socken, Jäckchen, Topflappen und vieles mehr. Vor allem auch Babybekleidung.

Bürgerschaftliches Engagement wichtig

Vor drei Jahren entstand die Idee, dass mit dem Hobby auch ein guter Zweck unterstützt werden könnte. „Das bürgerschaftliche Engagement liegt uns am Herzen“, erklärt Carmen Weise.

Spenden für einen Zweck in St. Georgen

Nachdem in den ersten beiden Jahren der Erlös aus dem Verkauf der Strickwaren an den Caritasfonds übergeben wurden, wollten die Damen, dass die Spenden dieses Jahr gezielt für einen Zweck in St. Georgen verwendet werden.

St. Georgen Wer möchte einsamen alten Menschen wieder Lebensfreude geben? Das könnte Sie auch interessieren

Aktion „Wünsch Dir was“ im Lorenzhaus

Sie hörten sich um und erfuhren von der Aktion „Wünsch dir was“ im Seniorenheim Lorenzhaus. Schnell waren sich die Damen einig, dass sie diese Aktion unterstützen wollen.

Oft stehen Geldprobleme gar nicht im Vordergrund

Christina Weisser, Mitarbeiterin im Lorenzhaus, erläutert, was hinter der Aktion „Wünsch dir was“ steckt. „Viele unserer Bewohner haben Wünsche, die sie sich selbst nicht erfüllen können. Dabei kommt es gar nicht mal so sehr auf die finanzielle Situation an. Sondern vielmehr, dass die Bewohner das organisatorisch nicht schaffen.“ In diesen Fällen helfen die Mitarbeiter des Lorenzhauses in ihrer Freizeit und ehrenamtlich, so manchen Wunsch zu erfüllen.

Der Duft von Zirbenholz

In der Vergangenheit konnten so beispielsweise der Besuch eines Fußballspiels des SC Freiburg, ein Zeitungsabo der Tageszeitung aus der norddeutschen Heimat eines Bewohners oder auch ein Besuch in einer Pizzeria ermöglicht werden. Davon schwärmte Bewohnerin Milanka Milenkovic, die beim Pressegespräch dabei war. „Wir haben auch einem Bewohner, der das Bett nicht mehr verlassen kann, den Duft von Wald, den er so liebt, in Form von Zirbenholz ins Zimmer gebracht“, so Weisser.

Verkauf am 7. Dezember

Der Erlös des Strickwarenverkaufs des Handarbeitskreises soll noch viele solcher Wünsche ermöglichen. Der Verkauf der Strickwaren für die Wünsch-Dir-was-Aktion im Lorenzhaus findet am Samstag, 7. Dezember, von 9 bis 17 Uhr im Foyer des Edekamarktes statt.