von SK

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein unbekannter Täter mehrere Sachbeschädigungen im St. Georgener Stadtgarten verübt. Der Unbekannte beschädigte eine Abdeckung eines Stromverteilers an einem Lichtstrahler sowie eine große Steinplatte an einer Ummauerung.

Zudem brach der Täter noch drei Steine an der Ummauerung heraus. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei St. Georgen, erreichbar unter der Telefonnummer 07724/949500 hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Täter.