Enikö Ginzery (Cimbalom), Gesa Jenne (Violine), Dirk Altmann (Klarinette) und Karsten Dönneweg (Cello) widmeten sich in ihrem Programm dem ungarischen Komponisten György Kurtág.

Impulsive Ruhe

Dirk Altmann schilderte den Werdegang Kurtágs. Der wurde 1926 in Lugoj im rumänischen Banat geboren. Er gilt neben György Ligeti und Péter Eötvös als der international erfolgreichste ungarische Komponist nach 1945. Seine Kompositionen zeichnen sich durch Geradlinigkeit und relative Kürze aus. Oftmals impulsiv, geben die Kompositionen auch einer sich ausstrahlenden Ruhe hin.

Überaus dankbar zeigt sich das Publikum mit dem Schlussapplaus gegenüber den Künstlern. | Bild: Werner Mueller

Gleich zu Beginn des Konzerts im Kunstraum Grässlin wurde dem erwartungsvollen Publikum Sándor Veress (1907 bis 1992) angeboten. Dessen musikalisch vielfältig aufgebautes Werk „Introduzione e coda für Violine, Klarinette und Violoncello“ wirkte wie ein Hauch zartester Tonfindung. Dirk Altmanns entlockte seiner Klarinette einen leisen Hauch an feinfühligen Tönen. Diesen flüsterleisen Klang übernahm Gesa Jenne-Dönneweg mit ihrer Violine. Angespannt. Erwartungsvoll lauschten die Gäste dem Spiel, dem temporeiche Sequenzen folgten. Dann stieg Karsten Dönneweg am Violoncello mit ein, um mit seinem Instrument die Klangfülle zu erweitern. Passagen, in denen die Saiten beider Instrumente gezupft wurden, wirkten aufmunternd, bis die Klarinette munter zum Schlussakkord spielt.

Enikö Ginzery ging auf die Entstehungsgeschichte des Cimbaloms ein. Als ursprünglich persisch-iranisches Instrument kam dieses im Mittelalter über Spanien nach Deutschland. Dort wurde „eine bescheuerte deutsche Bezeichnung“ erfunden, so Ginzery. „Hackbrett.“ Das Cimbalom gilt als Vorläufer des Hammerklaviers. „In Deutschland wurde das Instrument vergessen“, sagte die Künstlerin. Im 19. Jahrhundert wurde das Instrument mit einem Pedal weiterentwickelt. Ab 1960 haben sich Komponisten intensiv mit dem Instrument beschäftigt. Inzwischen sei eine Belebung rund um das Instrument zu bemerken.

Bahnbrechendes Spiel

Enikö Ginzery hat in ihrer Geburtsstadt Bratislava von 1989 bis 1995 ihr Cimbalom-Studium absolviert. Heute leistet sie durch ihr bahnbrechendes Spiel auf ihrem Instrument einen wichtigen Beitrag im Bereich der Musik der Gegenwart.

Das beeindruckend starke Spiel der Künstlerin mit unzähligen Farb- und Klangbildern vermochte die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Es wurde auch deutlich, mit welcher Intensität Ginzery das Instrument spielte. Es kam zu fantastischen Momenten musikalischer Vielfalt des mit Ungarn verbundenen Instruments. Sei es als Soloinstrument mit Maelstrom for Cimbalom und Zuspielband vom Portugiesen João Pedro Oliveira, oder als tonangebendes Instrument wie in Béla Bartóks Rumänischen Volkstänzen.

Eindrucksvolle Dynamik

Bei diesem Reigen wurde die solistische Qualität der Instrumente mit großer Spielfreude dargeboten. Überaus eindrucksvoll war der dynamische Umgang mit den Instrumenten. Die sich streckenweise unter der Schwelle des noch Hörbaren bewegten.