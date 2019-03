Auf das drohende Szenario eines harten Brexits bereiten sich auch die St. Georgener Unternehmen vor. Eine Umfrage des SÜDKURIER unter einigen Betrieben der Stadt kommt aber zu dem Ergebnis, dass die meisten von ihnen diesem Schritt gelassen entgegenblicken. Sie erwarten für ihr Geschäft überwiegend keine negativen Auswirkungen. Befragt wurden ebm-papst, J.G. Weisser und die Papst Licensing GmbH.

Niederlassung in Großbritannien

Die ebm-papst-Gruppe betreibt seit vielen Jahrzehnten eine Vertriebsniederlassung in Chelmsford nahe London. 100 von ingesamt rund 15 000 Mitarbeitern sind dort beschäftigt. Davon sind etwa 1900 in St. Georgen beschäftigt. Ein ungeregelter Brexit scheint mehr denn je denkbar und damit das endgültige Scheitern der Brexit-Verhandlungen. "Dies wäre negativ, denn für uns ist Großbritannien ein wichtiger Absatzmarkt", so Hauke Hannig, Pressesprecher der Gruppe.

Importzölle und Wechselkursschwankungen könnten zu einer Verteuerung der Produkte führen und die Geschäftsbeziehungen auf die Insel erschweren. Hannig geht davon aus, dass das Scheitern der Brexit-Verhandlungen den Wohlstand beider Länder negativ beeinflussen würde. Er sagt: "Wir hoffen als global agierendes Unternehmen, dass zumindest ein zeitlicher Aufschub für einen geregelten Brexit zwischen der EU und Großbritannien möglich gemacht wird." Um Planungssicherheit zu erhalten, sei es unabdingbar, dass klar wird, welche Regelungen nach dem März 2019 gelten werden.

St. Georgen Zweite Entlassungswelle innerhalb kurzer Zeit: Grässlin stellt Fertigung in St. Georgen komplett ein Das könnte Sie auch interessieren

Aus vorsichtiger Distanz beobachten

Distanzierter als bei ebm-papst blickt man bei der Firma J.G. Weisser auf die Ereignisse. Zwar gibt es Geschäftsbeziehungen ins Vereinigte Königreich, diese spielen für den Betrieb aber nur untergeordnet eine Rolle. Direkte Verbindungen gebe es nur in geringem Umfang. Robert Rettich, Geschäftsleitung Finanzen, Personal und Controlling von Firma J. G. Weisser Söhne, sagt: "Wir beobachten und verfolgen, zwar aus vorsichtiger Distanz, jedoch sehr aufmerksam die Entwicklung rund um den Brexit." Unklar bleiben aber die indirekten Auswirkungen. Rettich sagt weiter: "Indirekte Auswirkungen über unsere Automobilkunden oder Lieferanten können wir zurzeit nur schlecht beurteilen."

St. Georgen Umzug der Firma Wahl: Der Abriss der alten Grässlin-Gebäude verzögert sich Das könnte Sie auch interessieren

In einem ganz speziellen und anderen Geschäftsfeld agiert die Papst Licensing GmbH. Die Patent-Experten, die in vielen Ländern der Welt aktiv sind, fürchten durch den Brexit allerdings keine negativen Auswirkungen. Das britische Patenrecht sei ohnehin sehr komplex. "Die Durchsetzung eines britischen Patents ist nicht einfach und mit hohen Kosten verbunden", sagt Geschäftsführer Daniel Papst. Zudem gebe es auf der Insel sehr viel weniger Patente als in Deutschland, was daran liege, dass es weniger innovative Unternehmen gebe. Der Tätigkeitsschwerpunkt von Papst Licensing liegt in der Patentverwertung, einen Lizenznehmer im Vereinigten Königreich habe man derzeit nicht.

Viele weitere Unternehmen, die ebenfalls vom SÜDKURIER angefragt wurden, konnten oder wollten sich zur Thematik nicht äußern. Im überwiegenden Teil auch deshalb, weil auch sie nur wenig Auswirkungen durch den bevorstehenden Austritt Großbritanniens fürchten.

Wirtschaft Ist unser Aufschwung in Gefahr? Die Ökonomen Hans-Werner Sinn und Ulrich Kater beziehen Stellung Das könnte Sie auch interessieren